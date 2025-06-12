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Зеленский заявил об успехах ВСУ в Сумской области

  • 12.06.2025, 19:38
  • 1,176
Зеленский заявил об успехах ВСУ в Сумской области

Украинские воины понемногу оттесняют российских оккупантов.

Украинские воины держат оборону в Сумской области. Им даже удалось оттеснить оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, ему сегодня докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он рассказал о ситуации на фронте. В первую очередь доклад генерала коснулся Покровского направления, Курской операции и боев в приграничье Сумской области.

«Наши подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта. Спасибо вам! Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению», - отметил Зеленский.

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