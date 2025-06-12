35-летний китаец уже четыре года живет в пещере 2 12.06.2025, 19:55

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Он не хочет работать и жениться.

35-летний китаец Мин Хен Цай уже четыре года живет в пещере, ведет аскетический образ жизни и не хочет работать и жениться. О нем 11 июня рассказала газета South China Morning Post .

Мужчина родом из провинции Сичуань, ранее работал водителем такси с зарплатой $1,4 тыс. в месяц, но ему этого не хватало. Работал по 10 часов в день, но в конце 2021 года уволился и избрал уединенную жизнь. Мин считает работу бессмысленным делом, а брак – пустой тратой времени и денег.

Сейчас китаец задолжал банку и кредитным учреждениям $42 тыс., которые, по его словам, уже и не надеется возвращать. Мужчина рассказал, что родственники продали его недвижимость, которой мог бы перекрыть долги.

Впрочем, он обменял свою землю на участок односельчанина, который вчетверо меньше, но теперь Мин может пользоваться пещерой неподалеку.

На обустройство быта в пещере площадью 50 м² он потратил $6 тыс.

Мужчина просыпается ежедневно в 8.00, весь день читает, гуляет и возится в земле, питается посаженными им овощами и ложится спать в 22.00. Он подчеркнул, что мечтал о такой жизни, когда работал в городе.

Также китаец ведет прямые трансляции из пещеры, за которыми следит 40 тыс. зрителей.

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