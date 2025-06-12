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Белорусские «пляжники» продолжают успешное выступление в еврокубках

  • 12.06.2025, 20:09
Белорусские «пляжники» продолжают успешное выступление в еврокубках

В первом раунде плей-офф могилевский ЦОР обыграл португальскую команду.

Могилевский ЦОР продолжает уверенное выступление на Кубке европейских чемпионов, который проходит в Назаре (Португалия).

В матче 1/8 финала белорусский клуб одержал победу над местным ГРАПом со счетом 5:2.

Голами в составе ЦОР отметились Иван Константинов, Артемий Дрозд, Никита Щавликов, Вадим Бокач и Хавьер Торрес.

В четвертьфинале могилевчане встретятся с победителем пары «Рош Хааин» (Израиль) – «Ростокер» (Германия).

На групповом этапе ЦОР занял первое место в квартете F, уверенно обыграв «Копенгаген» из Дании (5:1) и мальтийский «Хамрун» (9:0), уступив лишь в овертайме немецкой «Баварии» (4:5).

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