Белорусские «пляжники» продолжают успешное выступление в еврокубках 12.06.2025, 20:09

В первом раунде плей-офф могилевский ЦОР обыграл португальскую команду.

Могилевский ЦОР продолжает уверенное выступление на Кубке европейских чемпионов, который проходит в Назаре (Португалия).

В матче 1/8 финала белорусский клуб одержал победу над местным ГРАПом со счетом 5:2.

Голами в составе ЦОР отметились Иван Константинов, Артемий Дрозд, Никита Щавликов, Вадим Бокач и Хавьер Торрес.

В четвертьфинале могилевчане встретятся с победителем пары «Рош Хааин» (Израиль) – «Ростокер» (Германия).

На групповом этапе ЦОР занял первое место в квартете F, уверенно обыграв «Копенгаген» из Дании (5:1) и мальтийский «Хамрун» (9:0), уступив лишь в овертайме немецкой «Баварии» (4:5).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com