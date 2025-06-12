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Черногория присоединится к европейской миссии по обучению украинских военных

  • 12.06.2025, 20:14
Черногория присоединится к европейской миссии по обучению украинских военных

За это решение проголосовал парламент страны.

Парламент Черногории принял решение включить своих военнослужащих в миссию военной помощи Европейского Союза Украине. Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa в четверг, 12 июня.

Как пишет издание, за это решение проголосовали 49 из 81 депутата. Представление девять месяцев назад поступило в парламентскую процедуру и ожидало принятия.

Издание пишет, что оппозиция Черногория обвинила спикера парламента Андрию Мандича, который является противником НАТО и сторонником российского диктатора Владимира Путина, в препятствовании принятию решения.

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