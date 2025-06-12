Черногория присоединится к европейской миссии по обучению украинских военных
- 12.06.2025, 20:14
За это решение проголосовал парламент страны.
Парламент Черногории принял решение включить своих военнослужащих в миссию военной помощи Европейского Союза Украине. Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa в четверг, 12 июня.
Как пишет издание, за это решение проголосовали 49 из 81 депутата. Представление девять месяцев назад поступило в парламентскую процедуру и ожидало принятия.
Издание пишет, что оппозиция Черногория обвинила спикера парламента Андрию Мандича, который является противником НАТО и сторонником российского диктатора Владимира Путина, в препятствовании принятию решения.