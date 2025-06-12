Американцы не одобряют расходы на парад, который придется на день рождения Трампа 2 12.06.2025, 20:27

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Опрос.

Большинство взрослых американцев поддерживает идею проведения военного парада к 250-летию армии США, но считают, что расходы на него не являются правильным способом распорядиться бюджетными средствами.

Об этом свидетельствует опрос AP-NORC.

В целом среди совершеннолетних американцев 40% одобряют идею военного парада, категорически против 29%, а остальные 31% относятся к нему нейтрально.

Больше всего противников парада среди избирателей Демократической партии (50%), тогда как 67% республиканских избирателей поддерживают проведение этого мероприятия.

Зато в вопросе расходов на парад подавляющее большинство взрослых американцев (60%) согласны, что это «не является правильным использованием» денег, и только 38% поддерживают такие расходы.

Ожидаемо, наименьшее количество противников расходов на военный парад – среди респондентов, являющихся избирателями Республиканской партии (35%), а среди демократических избирателей таких 80%.

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