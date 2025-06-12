закрыть
12 июня 2025, четверг, 22:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Друг, я кофту постирал»

5
  • 12.06.2025, 20:38
  • 2,582
«Друг, я кофту постирал»

Минчанин сначала похитил чужие вещи, а потом вернул, приложив заботливую записку.

Житель столицы сначала похитил чужие вещи, а потом испугался ответственности и вернул их на место.

К милиционерам обратился работник столичного предприятия, который оставил вещи в служебном гардеробе, а после окончания смены не нашел свое зарядное устройство, наушники и джемпер.

Однако через время в своем шкафу на прежнем месте минчанин увидел не только украденные вещи, но и записку от руки. В ней говорилось, что пауэрбэнк неизвестный взял, потому что у него сел телефон, а свитер — потому что стало холодно. К тому же устройство он зарядил, а кофту постирал.

Сыщики выяснили, что вещи украл, а потом вернул 19-летний учащийся, который проходил практику на заводе. Он признался: когда узнал о том, что к делу подключили милицию, испугался и решил вернуть похищенное.

Однако, как рассказали в милиции Минска это не спасет подозреваемого. В отношении парня возбудили уголовное дело за кражу.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина
Слабый ответ Путина
Слабый ответ Путина Павел Баев