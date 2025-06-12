«Друг, я кофту постирал» 5 12.06.2025, 20:38

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Минчанин сначала похитил чужие вещи, а потом вернул, приложив заботливую записку.

Житель столицы сначала похитил чужие вещи, а потом испугался ответственности и вернул их на место.

К милиционерам обратился работник столичного предприятия, который оставил вещи в служебном гардеробе, а после окончания смены не нашел свое зарядное устройство, наушники и джемпер.

Однако через время в своем шкафу на прежнем месте минчанин увидел не только украденные вещи, но и записку от руки. В ней говорилось, что пауэрбэнк неизвестный взял, потому что у него сел телефон, а свитер — потому что стало холодно. К тому же устройство он зарядил, а кофту постирал.

Сыщики выяснили, что вещи украл, а потом вернул 19-летний учащийся, который проходил практику на заводе. Он признался: когда узнал о том, что к делу подключили милицию, испугался и решил вернуть похищенное.

Однако, как рассказали в милиции Минска это не спасет подозреваемого. В отношении парня возбудили уголовное дело за кражу.

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