«Наполи» объявил о подписании легенды «Манчестер Сити»
- 12.06.2025, 21:05
Кевин Де Брюйне пополнил ряды чемпиона Италии в статусе свободного агента.
Итальянский «Наполи» в соцсетях сообщил о подписании бельгийского футболиста Кевина Де Брюйне.
33-летний полузащитник перешел в команду бесплатно в статусе свободного агента. По информации инсайдера Фабрицио Романо, игрок подписал контракт на два года с опцией продления.
Совместное фото с новичком опубликовал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.
Также клуб представил Де Брюйне в образе короля на троне.
После окончания сезона Кевин Де Брюйне ушел из английского «Манчестер Сити», за который выступал с 2015 года и был одной из главных звезд клуба. Всего за «Ман Сити» Кевин провел 422 матча, забил 108 голов и отдал 177 ассистов.
Вместе с «горожанами» плеймейкер сборной Бельгии шесть раз выиграл чемпионат Англии, а также побеждал в Лиге чемпионов и завоевал ряд других национальных трофеев.