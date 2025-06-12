закрыть
12 июня 2025, четверг, 22:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Наполи» объявил о подписании легенды «Манчестер Сити»

  • 12.06.2025, 21:05
«Наполи» объявил о подписании легенды «Манчестер Сити»

Кевин Де Брюйне пополнил ряды чемпиона Италии в статусе свободного агента.

Итальянский «Наполи» в соцсетях сообщил о подписании бельгийского футболиста Кевина Де Брюйне.

33-летний полузащитник перешел в команду бесплатно в статусе свободного агента. По информации инсайдера Фабрицио Романо, игрок подписал контракт на два года с опцией продления.

Совместное фото с новичком опубликовал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

Также клуб представил Де Брюйне в образе короля на троне.

После окончания сезона Кевин Де Брюйне ушел из английского «Манчестер Сити», за который выступал с 2015 года и был одной из главных звезд клуба. Всего за «Ман Сити» Кевин провел 422 матча, забил 108 голов и отдал 177 ассистов.

Вместе с «горожанами» плеймейкер сборной Бельгии шесть раз выиграл чемпионат Англии, а также побеждал в Лиге чемпионов и завоевал ряд других национальных трофеев.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина
Слабый ответ Путина
Слабый ответ Путина Павел Баев