«Наполи» объявил о подписании легенды «Манчестер Сити» 12.06.2025, 21:05

Кевин Де Брюйне пополнил ряды чемпиона Италии в статусе свободного агента.

Итальянский «Наполи» в соцсетях сообщил о подписании бельгийского футболиста Кевина Де Брюйне.

33-летний полузащитник перешел в команду бесплатно в статусе свободного агента. По информации инсайдера Фабрицио Романо, игрок подписал контракт на два года с опцией продления.

Совместное фото с новичком опубликовал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

Также клуб представил Де Брюйне в образе короля на троне.

После окончания сезона Кевин Де Брюйне ушел из английского «Манчестер Сити», за который выступал с 2015 года и был одной из главных звезд клуба. Всего за «Ман Сити» Кевин провел 422 матча, забил 108 голов и отдал 177 ассистов.

Вместе с «горожанами» плеймейкер сборной Бельгии шесть раз выиграл чемпионат Англии, а также побеждал в Лиге чемпионов и завоевал ряд других национальных трофеев.

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