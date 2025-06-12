Трамп: Я очень разочарован в России 19 12.06.2025, 21:28

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Президент США одновременно разочарован и в Украине.

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина и Россия уже якобы могли договориться о мирной сделке. Но он разочарован, что этого не произошло.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

«Я очень разочарован в России, но я разочарован и в Украине, потому что, на мой взгляд, можно было бы достичь сделки», - рассказал Трамп.

По его словам, Украина и Россия теряют 5-6 тысяч человек в неделю. Это «преимущественно военные», но также и мирные жители, потому что по ним наносят ракетные удары.

«Как бы вам понравилось жить в здании, если бы вы знали, что вечером есть большая вероятность, что в него попадет ракета? Это ужасно. Должно быть, ужасно так жить», - добавил президент.

Трамп также похвастался, что США «отлично поработали» с Индией и Пакистаном, а также с Израилем. Он в очередной раз заявил, что ни одна такая катастрофа не произошла бы, если бы он был президентом.

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