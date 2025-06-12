«Легия» белоруса Шкурина определилась с новым главным тренером 1 12.06.2025, 21:44

На этот пост прочили белоруса Алексея Шпилевского.

12 июня варшавская «Легия» назвала имя нового главного тренера. Им стал румынский специалист Эдвард Йордэнеску.

Напомним, что на этот пост прочили белоруса Алексея Шпилевского, но руководство «Легии» не смогло удовлетворить требования. По информации польских инсайдеров белорус просил пять новых игроков и высокую зарплату. У руководства клуба, переживающего непростые времена, просто не было на это денег.

Также по информации польских журналистов, Шпилевский настаивал полностью на своем тренерском штабе, особенно тренере вратарей. Но в «Легии» работает специалист, который более 20 лет тренировал голкиперов и видимо это было также камнем преткновения во время переговоров.

Напомним, в «Легии» играет белорусский нападающий Илья Шкурин.

Представление нового Эдварда Йордэнеску состоится 16 июня.

Новый главный тренер «Легии» — успешный румынский специалист, наиболее известный по работе с «ЧФР Клуж», с которым он дважды выигрывал чемпионат и Кубок Румынии.

В 2022–2024 годах он возглавлял национальную сборную: под его руководством Румыния вышла в плей-офф Евро‑2024, впервые за 24 года преодолев групповой этап.

За эти достижения он дважды признавался тренером года в Румынии. После чемпионата Европы остался без работы — теперь возвращается в клубный футбол.

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