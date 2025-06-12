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В Жлобине задержали блогера-эзотерика

  • 12.06.2025, 22:04
В Жлобине задержали блогера-эзотерика

Обещал помочь и оставил без денег.

Молодой человек из Гомельской области снимал тик-токи и оказывал якобы магические услуги, выманивая за это у людей деньги.

Следственное управление УСК по Гомельской области раскрыло мошенническую схему и предъявило парню обвинение.

Об этом сообщили в Следственном комитете.

В 2022 году молодой человек зарегистрировался в TikTok под своим именем и начал рекламировать оккультные услуги. В своем аккаунте он размещал чужой контент с мистическими изображениями и заманчивыми заголовками.

Во время стримов он предлагал «помощь» в разных вопросах – хирургической операции, поступлении в ВУЗ, замужестве и других насущных проблемах клиентов.

Затем молодой человек переходил с клиентами в личные сообщения и начинал вытягивать из них деньги – от Br25 до Br600 за сеанс.

Так, один пострадавший из Брестской области за два месяца "магического сопровождения" перевел мошеннику более Br3 тыс., но так и не дождался обещанных результатов.

Следствие установило, что обвиняемый не проводил никаких обрядов, а лишь имитировал участие в проблемах клиентов, чтобы выманить как можно больше денег.

«Эзотерику» предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 209 УК РБ (мошенничество). Сейчас он находится под стражей, а следователи ищут других пострадавших.

Окончательная правовая оценка действиям фигуранта будет дана по окончании следствия.

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