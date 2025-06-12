В Жлобине задержали блогера-эзотерика
- 12.06.2025, 22:04
Обещал помочь и оставил без денег.
Молодой человек из Гомельской области снимал тик-токи и оказывал якобы магические услуги, выманивая за это у людей деньги.
Следственное управление УСК по Гомельской области раскрыло мошенническую схему и предъявило парню обвинение.
Об этом сообщили в Следственном комитете.
В 2022 году молодой человек зарегистрировался в TikTok под своим именем и начал рекламировать оккультные услуги. В своем аккаунте он размещал чужой контент с мистическими изображениями и заманчивыми заголовками.
Во время стримов он предлагал «помощь» в разных вопросах – хирургической операции, поступлении в ВУЗ, замужестве и других насущных проблемах клиентов.
Затем молодой человек переходил с клиентами в личные сообщения и начинал вытягивать из них деньги – от Br25 до Br600 за сеанс.
Так, один пострадавший из Брестской области за два месяца "магического сопровождения" перевел мошеннику более Br3 тыс., но так и не дождался обещанных результатов.
Следствие установило, что обвиняемый не проводил никаких обрядов, а лишь имитировал участие в проблемах клиентов, чтобы выманить как можно больше денег.
«Эзотерику» предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 209 УК РБ (мошенничество). Сейчас он находится под стражей, а следователи ищут других пострадавших.
Окончательная правовая оценка действиям фигуранта будет дана по окончании следствия.