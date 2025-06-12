На перекрестке в центре Минска произошло два одинаковых ДТП с разницей в несколько часов 12.06.2025, 22:17

1,950

Видео.

Проезд на красный стал причиной двух ДТП на одном перекрестке в Минске, сообщили в столичной ГАИ.

Первая авария произошла около 15.00. Установлено, что 41-летняя водитель Dongfeng двигалась по улице Ленина, выехала на перекресток с проспектом Независимости на красный сигнал светофора и совершила столкновение с Geely, который начал движение на зеленый.

В аварии травмы получила 41-летняя пассажирка Geely, ее доставили в больницу для обследования.

Через несколько часов на этом же перекрестке произошло аналогичное ДТП: водитель Jaguar поехал на красный и врезался в BMW. В этой аварии никто не пострадал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com