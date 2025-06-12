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На перекрестке в центре Минска произошло два одинаковых ДТП с разницей в несколько часов

  • 12.06.2025, 22:17
  • 1,950
На перекрестке в центре Минска произошло два одинаковых ДТП с разницей в несколько часов

Видео.

Проезд на красный стал причиной двух ДТП на одном перекрестке в Минске, сообщили в столичной ГАИ.

Первая авария произошла около 15.00. Установлено, что 41-летняя водитель Dongfeng двигалась по улице Ленина, выехала на перекресток с проспектом Независимости на красный сигнал светофора и совершила столкновение с Geely, который начал движение на зеленый.

В аварии травмы получила 41-летняя пассажирка Geely, ее доставили в больницу для обследования.

Через несколько часов на этом же перекрестке произошло аналогичное ДТП: водитель Jaguar поехал на красный и врезался в BMW. В этой аварии никто не пострадал.

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