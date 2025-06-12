На перекрестке в центре Минска произошло два одинаковых ДТП с разницей в несколько часов
- 12.06.2025, 22:17
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Проезд на красный стал причиной двух ДТП на одном перекрестке в Минске, сообщили в столичной ГАИ.
Первая авария произошла около 15.00. Установлено, что 41-летняя водитель Dongfeng двигалась по улице Ленина, выехала на перекресток с проспектом Независимости на красный сигнал светофора и совершила столкновение с Geely, который начал движение на зеленый.
В аварии травмы получила 41-летняя пассажирка Geely, ее доставили в больницу для обследования.
Через несколько часов на этом же перекрестке произошло аналогичное ДТП: водитель Jaguar поехал на красный и врезался в BMW. В этой аварии никто не пострадал.