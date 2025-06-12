В Грузии вспыхнули протесты 1 12.06.2025, 22:27

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Люди вышли на улицы из-за приговора 21-летнему протестующему.

В Тбилиси вечером в четверг началась акция в поддержку 21-летнего Мате Давидзе, приговоренного к четырем с половиной годам лишения свободы по обвинению в нападении на полицейских во время антиправительственных протестов.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Девидзе задержали в ноябре 2024 года на улице Меликишвили в Тбилиси – после того, как участников акции с требованием новых парламентских выборов в Грузии разогнали у здания Тбилисского государственного университета.

После вынесения приговора 21-летнему парню участники акции собрались сначала на улице Меликшвили, перекрыв автомобильное движение, а затем переместились к зданию университета.

Protesters in Tbilisi have blocked the intersection near Tbilisi State University, demanding justice for 21-year-old protester Mate Devidze, who was sentenced today to four years and six months in prison on charges of ‘hitting police officers with a stick’. pic.twitter.com/VjRyNUoDn4 — OC Media (@OCMediaorg) June 12, 2025

По версии следствия, во время митинга Давидзе палкой нанес телесные повреждения трем полицейским. Во время оглашения приговора парень заявил, что в день задержания был крайне уставшим и «не осознавал до конца, что происходит».

В суде присутствовали его близкие, друзья и сторонники, а также пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Задержание парня произошло еще до публичного заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о приостановке евроинтеграции, которое вызвало масштабные антиправительственные протесты по всей стране.

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