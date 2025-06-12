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В Швеции в истребитель Gripen интегрировали искусственный интеллект

  • 12.06.2025, 22:39
В Швеции в истребитель Gripen интегрировали искусственный интеллект

Он уже сражался с реальным самолетом.

Шведский производитель самолетов Saab объявил 11 июня, что в его истребитель JAS 39 Gripen удалось интегрировать искусственный интеллект (ИИ) Centaur компании Helsing и протестировать его в виртуальном воздушном бою.

Первый полет с ИИ Centaur состоялся 28 мая на истребителе модификации Gripen E.

«Во время полетов Gripen E передал управление Centaur, который успешно автономно выполнил сложные маневры в условиях боевых действий за пределами визуальной видимости (BVR) и дал пилоту команду открыть огонь», – говорится в релизе.

В Saab отметили, что «благодаря уникальной конструкции Gripen E может летать с полностью интегрированным программным обеспечением искусственного интеллекта на борту, не ограничиваясь исключительно военными испытательными полигонами или необходимостью использования экспериментального самолета для проведения летных испытаний».

«Третий полет, проведенный 3 июня, был посвящен непосредственно характеристикам Centaur: он сражался с реальным самолетом Gripen D в серии динамических сценариев BVR с интеграцией данных в реальном времени с использованием данных датчиков для отслеживания самолета-цели. Команда проверила адаптивность Centaur, варьируя расстояния, скорости, аспекты и даже отключая данные C2, чтобы оценить его надежность», – подчеркнули в шведской компании.

Она не уточнила результата такого противостояния.

Испытания самолетов с ИИ в Saab намерены продолжать до конца года.

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