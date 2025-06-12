В Швеции в истребитель Gripen интегрировали искусственный интеллект 12.06.2025, 22:39

Он уже сражался с реальным самолетом.

Шведский производитель самолетов Saab объявил 11 июня, что в его истребитель JAS 39 Gripen удалось интегрировать искусственный интеллект (ИИ) Centaur компании Helsing и протестировать его в виртуальном воздушном бою.

Первый полет с ИИ Centaur состоялся 28 мая на истребителе модификации Gripen E.

«Во время полетов Gripen E передал управление Centaur, который успешно автономно выполнил сложные маневры в условиях боевых действий за пределами визуальной видимости (BVR) и дал пилоту команду открыть огонь», – говорится в релизе.

В Saab отметили, что «благодаря уникальной конструкции Gripen E может летать с полностью интегрированным программным обеспечением искусственного интеллекта на борту, не ограничиваясь исключительно военными испытательными полигонами или необходимостью использования экспериментального самолета для проведения летных испытаний».

«Третий полет, проведенный 3 июня, был посвящен непосредственно характеристикам Centaur: он сражался с реальным самолетом Gripen D в серии динамических сценариев BVR с интеграцией данных в реальном времени с использованием данных датчиков для отслеживания самолета-цели. Команда проверила адаптивность Centaur, варьируя расстояния, скорости, аспекты и даже отключая данные C2, чтобы оценить его надежность», – подчеркнули в шведской компании.

Она не уточнила результата такого противостояния.

Испытания самолетов с ИИ в Saab намерены продолжать до конца года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com