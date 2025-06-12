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Радослав Сикорский: Необходимо использовать все средства давления на Россию

  • 12.06.2025, 22:54
Радослав Сикорский: Необходимо использовать все средства давления на Россию

Участники встречи «Веймар плюс» в Риме проголосовали за ужесточение санкций против РФ.

Участники встречи «Веймар плюс» в Риме 12 июня проголосовали за ужесточение санкций против России, особенно за более сильный удар по российской энергетике и банковскому делу. Они также поддержали дальнейшую заморозку российских активов в Европе до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию против Украины и «не заплатит за нанесенный ущерб».

Встречу «Веймар плюс» возглавлял министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. В сессии также приняли участие министры иностранных дел Польши, Германии, Испании, Великобритании, Франции, Украины, представители Евросоюза и НАТО, передает «Польское радио».

Зачитанная министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским декларация содержит призыв:

«Необходимо использовать все средства давления на Россию, включая ужесточение санкций и укрепление обороноспособности Европы. Мы должны быть едины и сплочены, чтобы заставить Россию прекратить эту ужасную войну».

В Риме министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о прекращении «дипломатии уступок» в отношении России в пользу «дипломатии давления».

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