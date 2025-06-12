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Ryanair будет штрафовать дебоширов

  • 12.06.2025, 3:59
Ryanair будет штрафовать дебоширов

Крупнейший в Европе лоукостер озвучил сумму.

Крупнейший в Европе ирландский лоукостер Ryanair объявил о введении штрафов в размере 500 евро для пассажиров, нарушающих порядок на борту.

Об этом перевозчик сообщил в четверг.

В Ryanair пояснили, что стремятся бороться с «недисциплинированным поведением пассажиров на благо своих пассажиров и экипажа».

«Мы ввели штраф в размере 500 евро, который будет налагаться на всех пассажиров, которые будут высажены с самолета из-за их неадекватного поведения», – пояснил представитель лоукостера.

Он выразил надежду, что штраф станет превентивной мерой для устранения «недопустимого поведения на борту наших самолетов».

Ранее Ryanair подавала в суд на пассажиров, из-за которых срывались рейсы, с требованием выплатить компенсацию.

В одном случае авиакомпания требовала более 15 тысяч евро компенсации после того, как рейс из Дублина на Канарские острова был перенаправлен в Португалию из-за пассажира, нарушавшего порядок.

Исполнительный директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири ранее призвал ввести ограничения на продажу алкоголя в аэропортах, чтобы уменьшить количество случаев, когда пьяные пассажиры на борту самолета устраивают драки.

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