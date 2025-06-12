СБУ показала эксклюзивное видео масштабного обмена пленными
- 12.06.2025, 22:44
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Обмен пленными между Украиной и РФ состоялся сегодня.
Сегодня состоялся масштабный обмен военнопленными. Это событие стало очередным шагом в возвращении всех украинцев домой.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
«Сегодняшний обмен — это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского», - отметили в службе.
Как отметил Зеленский, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле.
«Жизнь каждого украинца — высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства!», - добавили в СБУ.