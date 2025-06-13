ЕС назначит спецпредставителя по вопросам украинцев
- 13.06.2025, 1:16
Чем он будет заниматься.
Европейский Союз планирует создать новую должность специального посланника, который будет заниматься вопросами украинцев, находящихся на территории ЕС. Об этом в четверг, 12 июня, сообщает Politico, ссылаясь на два источника.
По их словам, новую должность будет занимать Илва Йоханссон, которая с 2019 до 2024 года была еврокомиссаром по внутренним делам.
Как отмечает издание, она несколько раз посещала Украину, в частности лагерь беженцев на границе с Румынией, а в сентябре прошлого года была награждена украинским орденом За заслуги.
Роль специального посланника будет заключаться в «усилении координации, представительстве интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки, включая развитие» центров.