Парламент Чехии планирует выразить вотум недоверия правительству Фиалы
- 13.06.2025, 2:21
Из-за скандала с биткоинами.
Депутаты чешского парламента во вторник, 17 июня, соберутся на заседание, чтобы выразить вотум недоверия коалиционному правительству премьер-министра Петра Фиалы.
Об этом сообщает ČTK в четверг, 12 июня.
В материале отмечается, что заседание было созвано по инициативе оппозиционного движения ANO из-за передачи Министерству юстиции биткоинов на сумму около 1 миллиарда крон. Из-за этого в отставку уже подал глава министерства Павел Блажек. Оппозиция также требует отставки министра финансов Збинека Станюры и всего правительства.
Скандал разгорелся из-за того, что предприниматель Томаш Йириковский, который был осужден за хищения, торговлю наркотиками и незаконное хранение оружия, передал Министерству юстиции около 1 миллиарда чешских крон в криптовалюте. Министр юстиции Ева Декруа планирует провести аудит и представить результаты проверки общественности до конца августа, до парламентских выборов в октябре, пишет ČTK.
Для того, чтобы правительство ушло в отставку, необходимо, чтобы по крайней мере 101 из 200 депутатов проголосовал за это, сказано в материале.