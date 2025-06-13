Парламент Чехии планирует выразить вотум недоверия правительству Фиалы 13.06.2025, 2:21

Из-за скандала с биткоинами.

Депутаты чешского парламента во вторник, 17 июня, соберутся на заседание, чтобы выразить вотум недоверия коалиционному правительству премьер-министра Петра Фиалы.

Об этом сообщает ČTK в четверг, 12 июня.

В материале отмечается, что заседание было созвано по инициативе оппозиционного движения ANO из-за передачи Министерству юстиции биткоинов на сумму около 1 миллиарда крон. Из-за этого в отставку уже подал глава министерства Павел Блажек. Оппозиция также требует отставки министра финансов Збинека Станюры и всего правительства.

Скандал разгорелся из-за того, что предприниматель Томаш Йириковский, который был осужден за хищения, торговлю наркотиками и незаконное хранение оружия, передал Министерству юстиции около 1 миллиарда чешских крон в криптовалюте. Министр юстиции Ева Декруа планирует провести аудит и представить результаты проверки общественности до конца августа, до парламентских выборов в октябре, пишет ČTK.

Для того, чтобы правительство ушло в отставку, необходимо, чтобы по крайней мере 101 из 200 депутатов проголосовал за это, сказано в материале.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com