Аргентинский баскетболист забросил под сирену невероятный трехочковый через всю площадку
- 13.06.2025, 4:44
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В рамках плей-офф аргентинского чемпионата по баскетболу «Ферро» одержал победу над «Бока Хуниорс».
Решающим моментом матча стал невероятный бросок Эмилиано Лескано.
Баскетболист в конце четвертой четверти сначала сыграл на перехвате после неудачного розыгрыша соперника, а затем кинул мяч в сторону кольца соперников. Бросок оказался точным, что принесло команде победу — 76:73.
Отметим, что хозяева по ходу поединка отыграли отставание в 14 очков.
«Ферро» повел серии со счетом 2−1. В полуфинал выйдет команда, которая одержит три победы.
¡EL INCREÍBLE BUZZER BEATER DE LEZCANO PARA LA VICTORIA DE FERRO ANTE BOCA! #LigaNacional pic.twitter.com/bYvpSzMTHL— basquetplus (@basquetplus) June 12, 2025