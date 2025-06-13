Аргентинский баскетболист забросил под сирену невероятный трехочковый через всю площадку 13.06.2025, 4:44

Видео.

В рамках плей-офф аргентинского чемпионата по баскетболу «Ферро» одержал победу над «Бока Хуниорс».

Решающим моментом матча стал невероятный бросок Эмилиано Лескано.

Баскетболист в конце четвертой четверти сначала сыграл на перехвате после неудачного розыгрыша соперника, а затем кинул мяч в сторону кольца соперников. Бросок оказался точным, что принесло команде победу — 76:73.

Отметим, что хозяева по ходу поединка отыграли отставание в 14 очков.

«Ферро» повел серии со счетом 2−1. В полуфинал выйдет команда, которая одержит три победы.

¡EL INCREÍBLE BUZZER BEATER DE LEZCANO PARA LA VICTORIA DE FERRO ANTE BOCA! #LigaNacional pic.twitter.com/bYvpSzMTHL — basquetplus (@basquetplus) June 12, 2025

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