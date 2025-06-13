Пентагон отправляет 700 морпехов в Лос-Анджелес
- 13.06.2025, 5:03
Для усиления Нацгвардии.
700 морских пехотинцев, мобилизованных в районе Лос-Анджелеса, завершили специализированную подготовку и будут развернуты на месте в течение следующих 48 часов.
Об этом вечером 11 июня (по местному времени) сообщило Северное командование Вооруженных сил США.
В командовании отметили, что подразделение прошло дополнительные тренировки, сосредоточенные на деэскалации, контроле толпы и соблюдении Постоянных правил применения силы — стандартов, регламентирующих использование силы военными во время внутренних операций по поддержанию порядка.
Также подчеркивается, что морские пехотинцы не будут выполнять функции правоохранительных органов, а будут действовать в рамках поддержки.
Они должны усилить 4-тысячную группировку Национальной гвардии, которая уже помогает Службе иммиграции и таможенного контроля (ICE) в Лос-Анджелесе.
Ранее власти Лос-Анджелеса объявили комендантский час в центре города после массовых протестов, вызванных политикой действующего президента США Дональда Трампа в сфере иммиграции.
Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня — во время рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по улицам города, где более 82% населения составляют выходцы из Латинской Америки.