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Пентагон отправляет 700 морпехов в Лос-Анджелес

  • 13.06.2025, 5:03
Пентагон отправляет 700 морпехов в Лос-Анджелес

Для усиления Нацгвардии.

700 морских пехотинцев, мобилизованных в районе Лос-Анджелеса, завершили специализированную подготовку и будут развернуты на месте в течение следующих 48 часов.

Об этом вечером 11 июня (по местному времени) сообщило Северное командование Вооруженных сил США.

В командовании отметили, что подразделение прошло дополнительные тренировки, сосредоточенные на деэскалации, контроле толпы и соблюдении Постоянных правил применения силы — стандартов, регламентирующих использование силы военными во время внутренних операций по поддержанию порядка.

Также подчеркивается, что морские пехотинцы не будут выполнять функции правоохранительных органов, а будут действовать в рамках поддержки.

Они должны усилить 4-тысячную группировку Национальной гвардии, которая уже помогает Службе иммиграции и таможенного контроля (ICE) в Лос-Анджелесе.

Ранее власти Лос-Анджелеса объявили комендантский час в центре города после массовых протестов, вызванных политикой действующего президента США Дональда Трампа в сфере иммиграции.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня — во время рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по улицам города, где более 82% населения составляют выходцы из Латинской Америки.

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