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Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов после ударов по Ирану

  • 13.06.2025, 7:45
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Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов после ударов по Ирану

Главы Генштаба заявил о начале исторической кампании.

Армия Израиля мобилизует десятки тысяч резервистов. Это произошло после массированного удара по Ирану 13 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Генштаба Израиля Эяля Замира.

Он отметил, что для Израиля «это решающие дни», а страна «находится в начале нового этапа операции по укреплению будущего».

«Мы находимся в центре исторической кампании, которой еще не знало наше государство. Это критическая операция, направленная на предотвращение экзистенциальной угрозы со стороны врага, который имеет целью нас уничтожить», - сказал глава Генштаба.

По его словам ЦАХАЛ начал операцию, потому что «пришло время». Замир также предупредил жителей Израиля об опасности со стороны Ирана.

«В этот момент я прошу вас поддержать солдат ЦАХАЛа и силы безопасности, которые с решимостью действуют на всех фронтах - и рядом, и далеко. Они защищают нас всех, рискуя собственной жизнью. Мы мобилизуем десятки тысяч резервистов и готовимся на всех границах. Я предупреждаю: каждый, кто попытается бросить нам вызов, заплатит высокую цену», - сказал он.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана, в частности в Тегеране и других городах. Операция получила название «Львиный народ».

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