СМИ: Израиль ликвидировал главу армии Ирана и высокопоставленных ученых-ядерщиков 13.06.2025, 7:56

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Мохаммада Багри

Также стало известно о гибели командующего КСИР.

Израиль в рамках операции мог ликвидировать командующего армией Ирана Мохаммада Багери. Также могли погибнуть высокопоставленные ученые-ядерщики.

Об этом сообщает Haaretz.

Как отмечает издание со ссылкой на источники в службах безопасности Израиля, «растет вероятность» того, что в результате израильской атаки погибли начальник штаба иранской армии, другие члены генерального штаба и старшие ученые-ядерщики.

Также иранские СМИ сообщают о гибели командующего Корпуса стражей исламской революции Ирана Хоссейна Салами.

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