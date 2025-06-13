СМИ: Израиль ликвидировал главу армии Ирана и высокопоставленных ученых-ядерщиков
- 13.06.2025, 7:56
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Также стало известно о гибели командующего КСИР.
Израиль в рамках операции мог ликвидировать командующего армией Ирана Мохаммада Багери. Также могли погибнуть высокопоставленные ученые-ядерщики.
Об этом сообщает Haaretz.
Как отмечает издание со ссылкой на источники в службах безопасности Израиля, «растет вероятность» того, что в результате израильской атаки погибли начальник штаба иранской армии, другие члены генерального штаба и старшие ученые-ядерщики.
Также иранские СМИ сообщают о гибели командующего Корпуса стражей исламской революции Ирана Хоссейна Салами.