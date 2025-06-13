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Трамп отреагировал на удары Израиля по Ирану

  • 13.06.2025, 8:12
  • 3,056
Трамп отреагировал на удары Израиля по Ирану

Командование Вооруженных сил США находится в состоянии повышенной готовности.

Иран не может иметь собственное ядерное оружие. Вашингтон надеется, что Тегеран вернется к переговорам.

Об этом говорится в интервью главы Белого дома Дональда Трампа, которого цитирует журналистка Дженнифер Гриффин.

По словам журналиста Бретта Байера, который разговаривал с Трампом после начала авиаударов, Вашингтон знал об ударах заранее, в связи с чем атака Израиля на Иран не стала сюрпризом для Соединенных Штатов Америки (США). В то же время Штаты не были вовлечены в атаку в военном плане и надеются, что Иран вернется к переговорам.

«Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Есть несколько человек в руководстве, которые не вернутся (речь об иранских лидерах, которые, согласно сообщениям СМИ, погибли в результате авиаударов, - ред.)», - заявил Трамп.

Байер добавляет, что глава Белого дома несколько раз разговаривал с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху в течение последних дней. В частности администрация Трампа обратилась к по крайней мере одному «ключевому ближневосточному союзнику», чтобы узнать, действительно ли атака состоится. В то же время для Вашингтона целью является попытка вернуть Иран за стол переговоров.

Возмездие Ирану

Журналист отмечает, что Трамп ожидает возмездия со стороны Ирана, в связи с чем Центральное командование Вооруженных сил США (ЦЕНТКОМ) сейчас находится в состоянии повышенной готовности.

Байер рассказал, что в течение последних недель Штаты пополнили запасы ракет «Железного купола». В частности американские чиновники подтверждают то, что ряд высших иранских лидеров погибли после авиаударов.

В ночь на 13 июня, в рамках операции «Львиный народ», Израиль нанес авиаудары по территории Ирана. Во время обстрелов были атакованы иранские ядерные и военные объекты в Тегеране и ряде других городов.

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