закрыть
13 июня 2025, пятница, 9:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Иран пообещал «жесткий ответ» на атаку Израиля

  • 13.06.2025, 8:28
  • 1,988
Иран пообещал «жесткий ответ» на атаку Израиля

В Израиле оценивают, что боевые действия продлятся не менее двух недель.

Источник в иранских силах безопасности сообщил агентству Reuters, что «Иран планирует жесткий и решительный ответ на израильскую атаку». По его словам, в настоящее время высшие эшелоны обсуждают масштабы реагирования, пишут «Детали».

Как передает Ynet, источник в системе безопасности Ирана сообщил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи жив и регулярно получает обновленную информацию о ситуации.

Согласно другому сообщению Ynet, в Израиле оценивают, что боевые действия против Ирана продлятся не менее двух недель. США будут помогать в обороне и могут присоединиться к продолжающимся атакам, при этом ожидается, что они расширят свои усилия в регионе в течение ближайших суток.

По данным источников в сфере безопасности, недавние заявления США и Израиля были согласованы для того, чтобы «усыпить иранцев», и ожидается, что американцы присоединятся к атакам, если результаты израильских действий будут успешными.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина
Слабый ответ Путина
Слабый ответ Путина Павел Баев