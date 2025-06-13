Иран пообещал «жесткий ответ» на атаку Израиля 13.06.2025, 8:28

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В Израиле оценивают, что боевые действия продлятся не менее двух недель.

Источник в иранских силах безопасности сообщил агентству Reuters, что «Иран планирует жесткий и решительный ответ на израильскую атаку». По его словам, в настоящее время высшие эшелоны обсуждают масштабы реагирования, пишут «Детали».

Как передает Ynet, источник в системе безопасности Ирана сообщил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи жив и регулярно получает обновленную информацию о ситуации.

Согласно другому сообщению Ynet, в Израиле оценивают, что боевые действия против Ирана продлятся не менее двух недель. США будут помогать в обороне и могут присоединиться к продолжающимся атакам, при этом ожидается, что они расширят свои усилия в регионе в течение ближайших суток.

По данным источников в сфере безопасности, недавние заявления США и Израиля были согласованы для того, чтобы «усыпить иранцев», и ожидается, что американцы присоединятся к атакам, если результаты израильских действий будут успешными.

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