Трампу запретили использовать Нацгвардию для остановки протестов в Лос-Анджелесе 8 13.06.2025, 8:33

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Федеральные войска вернутся под контроль губернатора сегодня в полдень.

Суд запретил Трампу развертывать Нацгвардию в Лос-Анджелесе. Федеральные войска вернутся под контроль губернатора в полдень пятницы, 13 июня.

Об этом сообщает Reuters, а также губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в сети Х.

Американский судья временно запретил президенту Дональду Трампу развертывать войска Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

По мнению судьи, протесты в городе нельзя считать восстанием, как это утверждал Трамп, оправдывая развертывание войск для усиления иммиграционного контроля.

Приговор суда

Окружной судья Чарльз Брейер из Сан-Франциско издал распоряжение, которое возвращает контроль над Нацгвардией губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. Он лично подал иск, чтобы ограничить действия федеральных войск.

«Суд только что подтвердил то, что мы все знаем: военные должны быть на поле боя, а не на улицах нашего города», - заявил губернатор Калифорнии.

The court just confirmed what we all know: The military belongs on the battlefield, not on our city streets.



End the unnecessary militarization of Los Angeles now, @realDonaldTrump.



Refusing to do so will only confirm your authoritarian tendencies.



The country is watching. pic.twitter.com/mqIbYRnPKb — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 13, 2025

Спор вокруг протестов и развертывания войск решен

Судья Брейер заявил, что протесты в Лос-Анджелесе нельзя считать «восстанием».

Дональд Трамп считал иначе и оправдывал развертывание войск именно этим.

Губернатор Ньюсом призвал Трампа прекратить милитаризацию города и назвал действия президента проявлением авторитаризма.

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