Иран запустил 100 беспилотников в сторону Израиля 13.06.2025, 8:40

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ЦАХАЛ работает над их перехватом.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) заявил, что 200 самолетов ЦАХАЛа атаковали более 100 целей в Иране, используя более 350 боеприпасов.

Он также подтвердил, что начальник генштаба армии Ирана, (командующий КСИР https://charter97.org/ru/news/2025/6/13/644185/) и иранский глава командования в чрезвычайных ситуациях были ликвидированы. Вместе с ними были ликвидированы и другие командиры.

Он также сообщил, что Иран запустил 100 беспилотников в сторону Израиля и армия работает над их перехватом.

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