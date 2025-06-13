Стало известно, как в Беларуси изменятся платежи за услуги ЖКХ после их подорожания 13.06.2025, 8:45

В этом месяце прибавили в стоимости отопление и горячая вода.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рассказали, сколько составят платежи за жилищно-коммунальные услуги после их подорожания с 1 июня. Напомним, в этом месяце прибавили в стоимости в том числе отопление и горячая вода, пишет «Зеркало».

Правительство с 1 июня среди прочего подняло тарифы на отопление и горячее водоснабжение.

«Что это для конкретного потребителя? Мы считаем нашу стандартную двухкомнатную квартиру 48 квадратных метров с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг. Так вот, по такой квартире платеж (за отопление и горячее водоснабжение. — Прим. ред.) в сезон составит 35 рублей», — сообщил первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

По его словам, в зависимости от условий проживания сумма платежа будет разниться и, соответственно, рост будет отличаться. Но в целом, по словам Ивана Вежновца, повышение составило около 10%.

При этом по другим категориям отопления приняты иные решения. «Так, например, у нас установлен тариф на электроотопление для тех домов, которые отапливаются за счет электроэнергии. Там рост платежа составил всего лишь 1,1%, — уточнил Иван Вежновец. — Существенного роста платежа для людей, которые отапливают свои жилые помещения электроэнергией, не произошло. Это сделано в целях стимулирования электропотребления и создания условий для перехода на электроотопление».

Чиновники рассказали, как изменятся платежи за жилищно-коммунальные услуги после их июньского подорожания

С этого месяца выросли в том числе тарифы на отопление, горячую воду и электричество под обогрев воды.

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