закрыть
13 июня 2025, пятница, 9:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, как в Беларуси изменятся платежи за услуги ЖКХ после их подорожания

  • 13.06.2025, 8:45
Стало известно, как в Беларуси изменятся платежи за услуги ЖКХ после их подорожания

В этом месяце прибавили в стоимости отопление и горячая вода.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рассказали, сколько составят платежи за жилищно-коммунальные услуги после их подорожания с 1 июня. Напомним, в этом месяце прибавили в стоимости в том числе отопление и горячая вода, пишет «Зеркало».

Правительство с 1 июня среди прочего подняло тарифы на отопление и горячее водоснабжение.

«Что это для конкретного потребителя? Мы считаем нашу стандартную двухкомнатную квартиру 48 квадратных метров с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг. Так вот, по такой квартире платеж (за отопление и горячее водоснабжение. — Прим. ред.) в сезон составит 35 рублей», — сообщил первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

По его словам, в зависимости от условий проживания сумма платежа будет разниться и, соответственно, рост будет отличаться. Но в целом, по словам Ивана Вежновца, повышение составило около 10%.

При этом по другим категориям отопления приняты иные решения. «Так, например, у нас установлен тариф на электроотопление для тех домов, которые отапливаются за счет электроэнергии. Там рост платежа составил всего лишь 1,1%, — уточнил Иван Вежновец. — Существенного роста платежа для людей, которые отапливают свои жилые помещения электроэнергией, не произошло. Это сделано в целях стимулирования электропотребления и создания условий для перехода на электроотопление».

Чиновники рассказали, как изменятся платежи за жилищно-коммунальные услуги после их июньского подорожания

С этого месяца выросли в том числе тарифы на отопление, горячую воду и электричество под обогрев воды.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина
Слабый ответ Путина
Слабый ответ Путина Павел Баев