«Позорище полное»: Лукашенко снова занервничал из-за картошки 5 13.06.2025, 9:11

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Диктатор увидел «американскую схему».

Александр Лукашенко на совещании со своей администрацией 12 июня опять вернулся к проблеме дефицита картофеля. Он заявил, что в крупных сетях овощ прятали на складах из-за «политики», возмутился зарплатами руководства торговых сетей и «сомнительными кредитными схемами».

— Начали шутить с этой картошкой. Я снимаю трубку: «Герасимов (председатель КГК Василий Герасимов. — Прим.), разберись и доложи! Вместе с бывшим премьером. Головой ответите». Начали разбираться — с крупными сетями. Приходит, а там картошки — девать некуда. Она у них лежит на складе. Почему не на прилавке? Политика. Надо показать, что вот власти задавили ценами до такой степени, что жить дальше невозможно. То есть наступили на болевую точку этим торгашам, — заявил Лукашенко.

По его словам, после вмешательства властей картошка на прилавках появилась, но «разбирательства» еще не закончились:

— Я не говорю, что мы уже там по всей стране обеспечили картофелем. Обеспечили. И импортный. Конечно, позорище полное. Но это я с губернаторами разберусь и с вами тоже. Да дело не только в картошке.

От картофеля Лукашенко перешел к торговле вообще.

По мнению диктатора, многие представители торговли берут кредиты, затем за счет завышения цен быстро возвращают долги и начинают получать чистую прибыль.

— Я как реальный экономист земной представляю, как это все складывается. И все ринулись в торговлю. Потому что там можно заработать. А как? Взял кредит. Это что, его деньги в банке? Это наши деньги, народные. Он взял там кредит. За счет бешеного бесконтрольного повышения цен он этот кредит за 3−4 года вернул. Все, чистую прибыль получает, отдыхает — учредитель. Живет за счет чего? За счет повышения цен — бесконтрольно, — описал предполагаемый механизм Лукашенко, назвав его «американской схемой».

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