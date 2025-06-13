Уязвимая крымская пятка Путина Светлана Моренец, The Spectator

13.06.2025, 9:17

Почему есть смысл продолжать удары по Крымскому мосту.

На прошлой неделе украинские спецслужбы, СБУ, в очередной раз атаковали Керченский мост. Украинские агенты, скорее всего с помощью безэкипажного катера «Маричка», подорвали взрывчатку, заложенную на подводных опорах моста. Затем еще больше самодельных морских беспилотников попытались прорвать российские оборонительные сооружения, пытаясь расчистить путь к самому мосту. Морской бой продолжался почти три часа, но оказалось, что мост защищен лучше, чем российские аэродромы. Пока что он остается непоколебимым.

Украина предпринимала по меньшей мере три попытки снести его. В октябре 2022 года, на следующий день после 70-летнего юбилея Путина, на мосту взорвался грузовик. В июле 2023 года, после нескольких месяцев интенсивных ремонтных работ, мост снова подвергся нападению, на этот раз с помощью военно-морских беспилотников. Последняя атака была совершена из-под воды. Генерал-лейтенант Василий Малюк, глава СБУ, заявил, что мост сейчас находится в «критическом состоянии» после того, как подводный взрыв «сильно повредил» его опорную базу. Бог любит троицу, - сказал он, - а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется». Россия отрицает наличие значительного ущерба. После окончания атаки по мосту было быстро возобновлено пассажирское движение.

Крымский мост может обвалиться: ученый объяснил, как и почему конструкция может не выдержать

Крымский мост может обвалиться: ученый объяснил, как и почему конструкция может не выдержать

Мост протяженностью 12 миль имеет для Путина как символическое, так и стратегическое значение. Его быстрое строительство стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов закрепило оккупацию Россией Крыма в 2018 году. Президент России лично присутствовал на его открытии, управляя КАМАЗом во главе колонны грузовиков. Мост служил жизненно важным маршрутом снабжения для российских военных во время полномасштабного вторжения в Украину. Кремль сделал все, чтобы защитить его, собрав зенитные установки, дымогенераторы, баржи с радарами, плавучие боны и сети, а также военные корабли; но постоянные украинские удары заставили российские войска полагаться на маршруты снабжения через оккупированные Луганскую и Донецкую области.

С тех пор Крым стал кладбищем для российской противовоздушной обороны, и все больше систем снимается с фронта, чтобы защитить драгоценный мост Путина. Именно поэтому Украина должна продолжать нацеливаться на него. Если Москва будет оглядываться на полуостров, то у операций, подобных «Паутине», больше шансов увенчаться успехом в глубине России. В конце концов, Путин продолжит уничтожать украинское гражданское население, что бы ни делал Киев - наносил ли он удары по российским бомбардировщикам и нефтеперерабатывающим заводам или нет. В условиях, когда российские войска набирают обороты на линии фронта, секретные службы Украины - лучший шанс переломить ситуацию в этой войне.

Светлана Моренец, The Spectator

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com