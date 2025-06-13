США направили в Иорданию истребители для перехвата иранских запусков 13.06.2025, 9:20

F-15 оснащены специальными боеприпасами.

ВВС США направили в Иорданию эскадрилью истребителей F-15 около двух недель назад для перехвата иранских беспилотников и крылатых ракет в случае атаки на Израиль, подтвердили американские и израильские чиновники. Об этом пишет «ХаАрец».

Эта же эскадрилья, обычно базирующаяся в Соединенном Королевстве, ранее была направлена в Иорданию перед первым прямым ударом Ирана по Израилю в апреле прошлого года, а также после ответного удара Израиля после второго нападения Ирана в октябре.

На этот раз F-15 оснащены новыми боеприпасами, специально разработанными для противодействия угрозам, исходящим от иранских и хуситских беспилотников. Каждый самолет несет дозаторы с 21 малой ракетой-перехватчиком, предназначенной для защиты от беспилотников, что позволяет одному самолету сбивать десятки беспилотников за один вылет.

По словам чиновников США, главной оставшейся проблемой является обнаружение беспилотников, которые часто летают на чрезвычайно низкой высоте, чтобы избежать обнаружения радарами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com