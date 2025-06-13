Самый быстрый Hyundai в истории мощностью 650 сил рассекретили до презентации 13.06.2025, 9:23

иллюстративное фото

Электрокар является экстремальным спортивным вариантом седана Hyundai Ioniq 6.

Новый Hyundai Ioniq 6 N дебютирует 10 июля на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Электрокар является экстремальным спортивным вариантом седана Hyundai Ioniq 6. На первых тизерах видно, что обтекаемое авто получит обвес, большое антикрыло и особые легкосплавные диски, а его колесные арки расширят.

Салон Hyundai Ioniq 6 N на фото не показали, однако известно, что по аналогии с собратом Ioniq 5 N электрокар получит спортивные кресла и руль, а также измененные цифровой щиток приборов и мультимедийную систему. В отделке появятся кожа и алькантара с яркими вставками.

Именно электромобиль Hyundai Ioniq 5 N поделится с седаном двухмоторной установкой с пиковой отдачей 650 л. с. и 770 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 260 км/ч, однако новый Hyundai Ioniq 6 N более обтекаемый и более легкий, а значит может быть несколько быстрее.

Конечно же, доработают ходовую седана и установят увеличенные тормоза. Электрокар оснастят батареей на 84 кВт∙ч.

Кроме того, электромобиль Hyundai Ioniq 6 N позаимствует у собрата интересные «фишки» вроде дрифтового режима, имитации звука двигателя и переключения передач.

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