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Французский депутат: Российская ложь теперь разоблачена

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  • 13.06.2025, 9:45
  • 5,186
Французский депутат: Российская ложь теперь разоблачена
Фредерик Пети
Фото: francaisaletranger.fr

Украина выиграла для Европы время.

Может ли Европа защитить Украину без США? Почему Дональд Трамп и Владимир Путин тянут время? Какая страна может стать следующей жертвой агрессивной политики Кремля? Что ждет Беларусь?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с депутатом французского парламента Фредериком Пети.

— Какие цели преследует администрация Трампа, оказывая давление на Украину по поводу участия в переговорах о так называемом мирном соглашении?

— Я не очень высоко это оцениваю. Не уверен, что у американской администрации есть цели. Не знаю, находятся ли они вообще на уровне хорошего понимания того, что происходит в этом регионе.

Для меня это сложная ситуация. Если кто-то говорит, что все разрешится в течение 24 часов, а потом публично заявляет, что Путин сумасшедший, то я не знаю, есть ли вообще у него цель. Текущий момент — российская ложь теперь разоблачена. И это благодаря Зеленскому. Боюсь, что мы находимся в том периоде, когда у кремлевской администрации и администрации Трампа есть общий интерес в затягивании времени. Это может продолжаться и дальше: на этой неделе я говорю «да», и на следующей неделе я говорю «да», и потом говорю «да», а сейчас выскажусь через меморандум и так далее. Ведь для Путина это облегчение, он все равно каждый день продвигается на два километра (при огромных потерях личного состава).

Для Трампа это возможность, когда он сможет сказать: «Смотрите, я что-то сделал», — и через три года, когда он наконец уйдет на пенсию, будет кандидатом на Нобелевскую премию.

Есть одна вещь, которую я вижу в этой ситуации (может, я ошибаюсь): я был в Украине несколько недель назад, и чувствую, что эта ситуация дает Европе немного больше времени для самоорганизации.

Думаю, что нам тоже нужно подготовиться. «Российско-литовская война» уже началась. В Москве вышла новая книга с предисловием Лаврова «История Литвы», в которой говорится, что литовского языка не существует, что единственными хорошим периодом для Литвы были времена, когда она была в составе империи, что невозможно понять историю Литвы, не соединяя ее с историей Беларуси, и так далее. Это напоминает статью Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» лета 2021 года, которая стала первым шагом к открытой войне в Украине. Думаю, мы уже в этой точке.

— Следующей мишенью для Кремля могут стать страны Балтии?

— Да.

— Сегодня Трамп может выражать крайнюю почтительность в отношении Путина, на следующий день могут быть угрозы. Почему такая резкая смены риторики?

— Здесь нет стратегии. Это геополитический подход, основанный на перманентном шоу. Как можно размещать эти лавирования только в Х, а не в декларациях, не в выверенных текстах, которые можно анализировать? Для меня это не геополитика, это парень, который играет в гольф, а иногда — с телефоном. Я не могу и не хочу искать стратегию там, где ее нет. Он чувствует, что люди уже устали. И он реагирует, это просто реакция. Это не стратегия, это не государственный деятель.

— Если бы США отказались от поддержки Украины, смогла бы Европа поддержать Украину самостоятельно (без США)?

— Это будет сложно, но я убежден, что мы должны это сделать, потому что мы следующие в списке.

— Предположим, если бы США отказались от поддержки Украины уже сегодня, то, несомненно, возникли бы большие проблемы...

— Но ведь так уже было: США прекратили делиться разведданными, и сразу же заметили, что это глупость. Не думаю, что это произойдет снова. Следует отметить, это военные вещи, носящие секретный характер, и мне не хотелось бы вдаваться в подробности. Вопрос сейчас не актуален — не потому, что мы слабы, нам не нужно бороться или подчиниться. Я не мыслю в этих категориях.

Однако это не меняет того факта, что на нас нападали, это наша конфронтация, и мы должны сорганизоваться как можно скорее. Вопрос в том, что делать.

— Считаете ли вы, что существует риск, что Европа останется одна без поддержки США, своего самого важного союзника?

— Сейчас мы с вами об этом можем разговаривать. Пять лет назад это было бы немыслимо. Сейчас это вообразимо. Но верю ли я в это? Нет. Не в ближайшем будущем.

Я вскоре лечу с коллегами из Европы в Вашингтон. Переговоры все еще проходят. Америка — великая демократия. Америка — это не только Трамп.

— Вы полагаете, что несмотря на возможное противодействие администрации, какую-то поддержку Украине можно продвинуть?

— Да. Например, Маск вышел из DOGE, потому что знает, что это не сработало. Все с самого начала говорили, что это не сработает, что это были глупые решения, и теперь он сам это заметил. Выкладывать видео в TikTok и Twitter о том, как из офисов выгоняли сотрудников — это не политика, это не работает. Теперь администрацию Трампа вызывают в суд, потому что это демократия. Есть суд, и суд скажет, что они не имеют права выгонять людей.

Это сложный момент для американской демократии, но это великая демократия. А демократия — это не только выборы: есть еще и разделение властей, есть институты, есть граждане, которые начинают реагировать. Я не верю, что Америка станет антидемократией.

— Давайте поговорим о ЕС, каковы приоритеты в подготовке к возможному противостоянию с Россией?

— Военная промышленность.

— На сегодняшний день Беларусь уже не на первых полосах газет, как это было в 2020 году, но тысячи людей остаются в тюрьмах. Каждый день новые аресты за такие мелочи, как лайки в Facebook. Что бы вы хотели сказать народу Беларуси?

— Каждый день мне приходится разговаривать с коллегами о политзаключенных. Я — председатель парламентской группы по этой теме. Следующий форум Калиновского пройдет во французском парламенте. Уже есть договоренность. Мадам спикер согласилась, и мы это мероприятие организуем.

Не будет решения проблемы и архитектуры безопасности в Европе без Беларуси. Беларусь — это не просто проблема, Беларусь станет частью решения.

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