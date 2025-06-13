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«Не удивлюсь, если уйма недвижимости оформлена на детей, врача и личного тренера собачки Лукашенко»

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  • 13.06.2025, 9:50
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«Не удивлюсь, если уйма недвижимости оформлена на детей, врача и личного тренера собачки Лукашенко»

Белорусов возмутили планы властей по арендному жилью.

В Беларуси обсуждают право выкупа арендного жилья — правительство подготовило по этому поводу отдельный нормативный акт, Лукашенко идею поддержал. Правда, у выбранного властями способа «закрепить кадры в регионах» есть целый ряд «но».

Во-первых, речь идет о населенных пунктах до 20 тысяч человек (в Беларуси 71 такой город, в числе которых Несвиж, Шклов, Щучин, Малорита, Заславль, Дисна и другие, и 23 поселка городского типа). Во-вторых, чтобы получить право выкупа, нужно не менее 10 лет отработать в организации, которая это арендное жилье предоставила.

А комфортные условия, обозначенные премьер-министром Александром Турчиным — это выкуп по льготной цене 20 метров на человека, остальное — по рыночной. Оплату можно будет проводить в рассрочку в течение 15 лет.

Глава правительства убежден, что «жилищный вопрос — один из главных в жизни любого человека», и что подобная мера должна «дать определенный импульс для закрепления кадров в сельской местности».

За следующие пять лет в Беларуси планируют построить около 5 миллионов квадратных метров арендного жилья.

«Салідарнасць» спросила у белорусов, что они думают о таком решении жилищного вопроса, и насколько важен для них этот стимул, чтобы переехать в сельскую местность? Имена всех собеседников изменены из соображений безопасности.

«Сами живите в своих агрогородках, хочется ответить правительству»

— Какие-то туманные перспективы, очень далекие, — говорит об идее чиновников жительница Витебска Наталья. — Лично я на такие призрачные обещания не повелась бы.

Смотрите: я родом как раз из такого города, где меньше 20 тысяч жителей, регулярно туда езжу к родителям и брату. И то, что я вижу год за годом, не внушает не то что осторожного, вообще никакого оптимизма.

Единственное в городе нормальное, то есть не убыточное, с хорошими зарплатами и соцпакетом предприятие — молокозавод. Туда люди хотят устроиться на работу даже без обещаний жилья, но просто так не попасть, нужны связи.

А больше работы нет! Вернее, есть — с предложениями по 1000-1200 рублей, но там или текучка страшная, или никто не идет, потому что местные знают условия. Ну и все, кто может, уезжают работать в большие города.

Теперь самое интересное — арендное жилье. Видела я те дома, что предлагают молодым специалистам — прямо скажем, состояние ужасное. И я нисколько не преувеличиваю. Просто представьте: просевшие крыши, стены много где «цветут», щели, уборная на улице.

Только чтобы сделать это жилье минимально пригодным для жизни, нужно вложить тысяч пять белорусских рублей — хотя бы чтобы вода и туалет были в доме. И вот как думаете, какой молодой специалист поедет в такие условия, с призрачным обещанием «через десять лет это все может стать твоим»?

Возможно, кто-то из далекой деревни, кто привычен к таким же условиям, поведется — иначе не знаю, на кого это рассчитано. Сами живите в своих агрогородках, хочется ответить правительству.

Наталья рассказывает о разительном контрасте: недалеко от арендных и просто старых домов, которые все еще не газифицированы и топятся печками, а помои хозяева выносят в выгребную яму — трехэтажные «дачи» россиян.

— Люди же умеют считать и понимают, что за местные зарплаты ничего подобного из арендного дома они не сделают, даже если получат совершенно новый. А я сомневаюсь, что такой выбор будет — подлатают халупы, которые нужно куда-то девать.

Ну и в целом инфраструктура в городе такая, что выбора особого нет — ни продуктов, ни мест учебы для детей, ни мест работы, ни культурных заведений, только что спорткомплекс отремонтированный.

Причем в моем родном городе хотя бы так. А в некоторых поселках и городках нашей области, где я бываю, градообразующие предприятия дышат на ладан, и видно, что деньги в город вообще не вкладываются.

Людям нужно, чтобы хотя бы их первичные потребности были удовлетворены, по пирамиде Маслоу: нормальная еда, нормальное кофмортное жилье — сейчас, а не когда-то там, через 10 и больше лет.

Так что, повторюсь, не думаю, что на такие призрачные обещания вызовут среди белорусов ажиотаж.

«Наниматели понимают свою уязвимость»

Минчанка Оксана говорит: съехав от родителей в 18 лет, она почти полжизни прожила в общежитиях и арендных квартирах, прежде чем вместе с мужем построили собственную. И жилье с возможностью выкупа в сельской местности, по ее мнению, вовсе не такой уж стимул:

— У меня к этому постановлению или указу (посмотрим, во что это выльется), много вопросов. На кого будет распространяться это решение: на тех людей, кто уже отработал на местных предприятиях 10, 20 лет, или на тех, кого распределят в райцентр или на село в этом, в следующем году? Две большие разницы.

Одно дело, если человек действительно живет и работает в этом городе — не год-два, а долго. Знаю случаи, когда в арендном люди «куковали» по 15 лет и больше. Или если взрослый, состоявшийся человек приезжает работать на предприятие — допустим, в Островец — и его как ценного специалиста хотят удержать жильем.

Совсем другое — если вчерашнего минского студента отправляют принудительно работать на мизерную зарплату в агрогородок, где выбирать жилье не приходится — бери, что дают. И почему-то называют это «стимулом».

Вы серьезно?! Попасть из объективно лучших условий в худшие, и приспосабливаться в них как-то жить минимум десять лет, терпеть, — чтобы что? Получить возможность выкупить дом или квартиру, которую даже не ты выбирал?

Спросила у племянницы, ей через год поступать, соблазнительны ли перспективы. Настя моя сказала: «Кринж!».

Если жилье и в целом условия плохие — человек сбежит оттуда сразу после распределения. А если хорошие — дадут «своим». И кто гарантирует, что в любой момент, например, если работник решит защитить свои права, начнет спорить с руководством, попадет под «охоту на экстремистов» или просто кому-то его место понадобится — что его не уволят, лишив тем самым и права на жилье?

Я была у друзей в арендной квартире. И они честно говорили: поддерживаем порядок, вся техника и канализация, но с ремонтом, с какими-то бытовыми улучшениями даже не заморачиваемся — слишком все неопределенно, а выкупать разрешают только госслужащим.

Полагаю, и в других местах наниматели точно так же понимают свою уязвимость и подвешенность.

Поэтому никакого стимула для обычных людей, гарантий для них я в обещаниях чиновников не вижу. Вот условия для злоупотреблений со стороны работодателя — да. Можно по-всякому давить на работника, помахивая перед его носом жильем-«морковкой», и он будет привязан к этому месту. А там уже дети, связи, болячки — куда срываться-то.

Но это все искусственные меры, а поэтому неэффективные — люди как уезжали из сел и малых городов, так и уезжают. А чтобы они захотели вернуться, нужны не только действительно сильные предприятия, конкурентные зарплаты и качественное жилье, но и привлекательные условия для жизни. Это значит, в те самые города и села нужно постоянно и немало вкладывать, развивать их.

На деле — белорусские власти много говорят о стабильности, только означает это «стабильно плохо».

«Исключительно конспирологические мысли»

— Мне сложно о чем-то судить, потому что никаких подробностей и самого документа в открытом доступе пока нет, одни разговоры, — отмечает Игорь из райцентра в Минской области. — Конкретно в моем случае — спасибо, в арендном жилье не нуждаюсь, есть родительская квартира здесь и планы построиться в Минске.

Но у меня разговоры о том, что, мол, «люди ставят вопрос, чтобы выкупить жилье в собственность», а еще у Лукашенко была ремарка, что в отдаленных районах «можно и подарить», вызывают исключительно конспирологические мысли.

Конечно, это может быть решение из разряда «на тебе, боже, что нам негоже», позволят людям выкупить старые дома и квартиры, в которых и так жило не одно поколение семьи. Но может и наоборот — раздавать будут в нужных местах и нужным людям.

Не удивлюсь, если вообще вся канитель затеяна вовсе не для рядовых белорусов, которые десятки лет отработали в хозяйствах и «ни прогула, ни загула», но зарплата все равно не позволяет выкупить арендный дом. А для мотивации силовиков, военных, судей и прокуроров, приближенных к властям людей.

Чтобы дома и резиденции, построенные во всяких укромных местах вроде национальных парков, агрогородков, и оформленные как служебное жилье, тихонько перевести в личную собственность. На особо льготных условиях и по ценам какого-нибудь 2000-го года.

По-хорошему, под такое определение подходит даже резиденция в Острошицком городке — там, если не ошибаюсь, всего пару тысяч жителей.

Может быть, это исключительно мои фантазии. Но учитывая, сколько лет нам врут про «бессребреника» Лукашенко, у которого ничего вообще нет в собственности (он ведь и в 2025 году на так называемых «выборах» указал, что не имеет доходов, кроме зарплаты, никакой недвижимости и транспортных средств), я не удивлюсь, если в один прекрасный момент выяснится, что уйма недвижимости оформлена на Николая, других детей и внуков, повара, врача и личного тренера собачки.

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