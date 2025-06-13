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Bloomberg: В НАТО приняли новые планы по сдерживанию России

  • 13.06.2025, 10:15
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Bloomberg: В НАТО приняли новые планы по сдерживанию России

Страны Альянса готовы объединить свои противоракетные щиты.

Страны НАТО впервые подняли тему объединения противоракетного щита Альянса с другими средствами ПРО. При этом в Кремле давно жалуются на тот факт, что баллистические ракеты есть на территории Румынии и Польши, сообщает агентство Bloomberg.

Сочетание ПРО с интегрированной системой НАТО будет направлено как против угрозы со стороны РФ, так и Ирана.

Источник пишет, что члены НАТО приняли новые амбициозные цели в области вооружения впервые с момента окончания холодной войны. Не исключено, что все детали ПРО будут разрешены к саммиту НАТО в Гааге 24-25 июня.

При этом пока неизвестно, будет ли этот противоракетный щит направлен только против угрозы со стороны РФ или же также и Ирана. При этом еще неизвестно, поддержит ли эту идею Вашингтон и как это новшество отразится на войне в Украине.

Директор центра Middle East Institute (Вашингтон, США) Юлия Джоджа заявила, что большинство баллистических ракет в странах НАТО – американские. Они уже устарели и нуждаются в обновлении. Изначально эти ракеты были направлены против одной угрозы, исходящей со стороны Ирана.

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