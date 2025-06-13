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Эксперты рассказали, что происходит на рынке недвижимости Минска

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  • 13.06.2025, 10:19
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Эксперты рассказали, что происходит на рынке недвижимости Минска
иллюстративное фото

Активность покупателей выросла по одному из направлений.

В Минске меняется ситуация на рынке труда. Во-первых, после апрельского спада в мае активность покупателей квартир на вторичном рынке жилья выросла. Во-вторых, снижается доля сделок с привлечением кредитов, отмечают аналитики агентства недвижимости «Твоя столица».

«Несмотря на то, что число заключенных сделок снизилось на 18% по сравнению с ажиотажным маем прошлого года, 1350 проданных квартир — это все еще выше среднего уровня для весеннего сезона, — сообщают аналитики. — Причем 8% сделок пришлись на готовые квартиры от застройщиков, что снижает реальное количество сделок на вторичном рынке до 1240».

В мае в Минске выросло и предложение квартир на продажу.

«При этом более 30% всего предложения сконцентрировано в Октябрьском районе и, в большей части, сформировано новостройками ЖК „Минск Мир“, — отмечают эксперты „Твоя столица“. — Это ощутимо влияет как на структуру предложения, так и на его цену. Средняя стоимость квадратного метра в Октябрьском районе — одна из самых высоких в городе, уступающая лишь Центральному району с его премиальными локациями вроде Лебяжьего и Победителей — Тимирязева».

Аналитики отмечают повышенный спрос на однокомнатные квартиры.

«Что касается цен, то на фоне достаточно высокого спроса и наличия кредитной поддержки стоимость квадратного метра продолжает расти. По итогам мая средняя цена выросла еще на 1,8%. При этом средняя цена предложения осталась практически на прежнем уровне, — уточняют эксперты. — Интересно, что рост цен был сосредоточен преимущественно в сегменте однокомнатных квартир».

Дорожали как компактные однушки в современных каркасно-блочных домах, так и квартиры небольшой площади в домах, построенных до 2000 года.

Аналитики также заметили изменение на рынке недвижимости в Минске из-за ужесточения условий выдачи кредитов от банков.

«На фоне этих процессов постепенно меняется и структура спроса. Доля сделок с привлечением кредитов третий месяц подряд составляет порядка 25−26%. Это уже заметное снижение, и связано оно напрямую с удорожанием кредитных ресурсов. Чем выше процентная ставка, тем менее доступны становятся покупки в кредит, особенно для семей со средним уровнем дохода, — отмечают эксперты. — В результате сокращается не только доля сделок с привлечением кредита, но и общий объем спроса на рынке. Если политика ужесточения условий кредитования продолжится, можно ожидать дальнейшее торможение рыночной активности».

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