Смартфоны Google получат одну из фишек iPhone

Смартфоны Google получат одну из фишек iPhone3
- 13.06.2025, 10:31
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Пользователи Android ждали этого годами.
Смартфоны линейки Google Pixel 10, хоть и останутся практически без изменений в плане дизайне, получат ряд значительных внутренних обновлений. Среди них – аналог MagSafe из iPhone.
Как пишет издание Phone Arena, компания работает над целой экосистемой магнитных аксессуаров. Магниты назовут Pixelsnap и дополнят новейшей технологией беспроводной зарядки Qi 2.2 (до 60 Вт).
Будут ли магниты в форме круга, как у Apple, пока неизвестно, а на старте продаж десятого «Пикселя» ожидается три аксессуара Pixelsnap: зарядная станция, держатель с кольцом и станция с вертикальной подставкой.
Помимо этого, серия Pixel 10 получит чип Tensor G5, который впервые за пять лет будет производить не Samsung, а TSMC. Ожидается, что с этим чипом Google исправит проблемы, присущие чипам Tensor, включая проблему перегрева.
Презентация Pixel 10 ожидается 20 августа – на два месяца раньше типичных октябрьских презентаций. Нас снова ждут четыре модели: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и складной Pixel 10 Pro Fold.