Смартфоны Google получат одну из фишек iPhone 3 13.06.2025, 10:31

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иллюстративное фото

Пользователи Android ждали этого годами.

Смартфоны линейки Google Pixel 10, хоть и останутся практически без изменений в плане дизайне, получат ряд значительных внутренних обновлений. Среди них – аналог MagSafe из iPhone.

Как пишет издание Phone Arena, компания работает над целой экосистемой магнитных аксессуаров. Магниты назовут Pixelsnap и дополнят новейшей технологией беспроводной зарядки Qi 2.2 (до 60 Вт).

Будут ли магниты в форме круга, как у Apple, пока неизвестно, а на старте продаж десятого «Пикселя» ожидается три аксессуара Pixelsnap: зарядная станция, держатель с кольцом и станция с вертикальной подставкой.

Помимо этого, серия Pixel 10 получит чип Tensor G5, который впервые за пять лет будет производить не Samsung, а TSMC. Ожидается, что с этим чипом Google исправит проблемы, присущие чипам Tensor, включая проблему перегрева.

Презентация Pixel 10 ожидается 20 августа – на два месяца раньше типичных октябрьских презентаций. Нас снова ждут четыре модели: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и складной Pixel 10 Pro Fold.

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