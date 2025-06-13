Financial Times: ЕС выбрал удачный момент для усиления санкций 13.06.2025, 10:35

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Эти меры могут серьезно изменить расчеты Кремля.

Европейский союз готовит 18-й пакет санкций против России — на фоне очевидных признаков ослабления ее экономики. Как отмечают аналитики, момент для усиления давления выбран удачно: ресурсы Кремля на исходе, а война все еще далека от завершения, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Среди ключевых пунктов нового пакета: снижение потолка цен на нефть, экспортируемую с помощью западного флота и страховщиков, окончательное закрытие «Северного потока», ужесточение ограничений на «теневой флот» и блокировка оставшихся финансовых каналов.

Кроме того, обсуждается возможность конфискации сотен миллиардов евро российских резервов, замороженных в ЕС — в частности, в бельгийском депозитарии Euroclear — и направления их в фонд компенсаций Украине.

Речь идет не только о санкциях, но и о стратегическом сигнале: Запад может и должен оказывать максимальное экономическое давление на Путина. Эксперты подчеркивают, что именно недостаточная решительность союзников Украины позволила Москве сохранить иллюзию устойчивости.

ЕС также рассматривает полный запрет на импорт российской стали, которая все еще попадает на европейский рынок, подрывая как украинскую экономику, так и европейских производителей.

Если эти меры будут реализованы и дополнены усилением контроля, они могут серьезно изменить расчеты Кремля. Экономическое давление — ключ к сдерживанию агрессии и приближению мира.

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