закрыть
13 июня 2025, пятница, 11:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле мобилизовали работников скорой помощи и других организаций

1
  • 13.06.2025, 10:55
В Гомеле мобилизовали работников скорой помощи и других организаций
Иллюстративное фото

Глава горисполкома опубликовал специальное обращение.

Недавно в Гомеле «оперативный штаб горисполкома принял важные решения по покосу сорной растительности». Глава горисполкома Владимир Привалов даже публиковал специальное обращение с призывом заняться благоустройством, «когда дожди и тепло делают свою работу, трава растет не по дням, а по часам». В итоге к покосу травы в Гомеле привлекли работников не только коммунальных служб, но еще предприятий и организаций района, пишет «Флагшток».

Как и планировалось, в Гомеле создали бригады из работников, чтобы покосить траву, которой зарос город в условиях нехватки кадров в коммунальных службах и разваленной системы работы, пишет издание. Но это власти не признали, а обвинили в заросших газонах интенсивные осадки.

К работам по покосу травы привлекли работников таких предприятий, как «Спартак», «СтанкоГомель», «Химтранс» Гомельского химзавода, завода литья и нормалей (ГЗЛиН), электротехнического завода, гомельского отделения БелЖД, Гомельской станции скорой помощи.

«Дополнительно поручено организовать питание для сотрудников, занятых в работах по покосу травы», — говорилось в сообщении горисполкома от 10 июня.

Судя по снимкам, питание для косцов представляет собой бутерброд с тремя кусочками колбасы.

Напомним, утром 10 июня глава Гомельского горисполкома Владимир Привалов сообщил в своем телеграм-канале, что «оперативный штаб в горисполкоме принял важные решения по покосу сорной растительности в Гомеле».

«В ходе совещания принято решение о мобилизации всех имеющихся ресурсов и усилении интенсивности работ», — говорилось в сообщении.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина