В Гомеле мобилизовали работников скорой помощи и других организаций

В Гомеле мобилизовали работников скорой помощи и других организаций1
- 13.06.2025, 10:55
Глава горисполкома опубликовал специальное обращение.
Недавно в Гомеле «оперативный штаб горисполкома принял важные решения по покосу сорной растительности». Глава горисполкома Владимир Привалов даже публиковал специальное обращение с призывом заняться благоустройством, «когда дожди и тепло делают свою работу, трава растет не по дням, а по часам». В итоге к покосу травы в Гомеле привлекли работников не только коммунальных служб, но еще предприятий и организаций района, пишет «Флагшток».
Как и планировалось, в Гомеле создали бригады из работников, чтобы покосить траву, которой зарос город в условиях нехватки кадров в коммунальных службах и разваленной системы работы, пишет издание. Но это власти не признали, а обвинили в заросших газонах интенсивные осадки.
К работам по покосу травы привлекли работников таких предприятий, как «Спартак», «СтанкоГомель», «Химтранс» Гомельского химзавода, завода литья и нормалей (ГЗЛиН), электротехнического завода, гомельского отделения БелЖД, Гомельской станции скорой помощи.
«Дополнительно поручено организовать питание для сотрудников, занятых в работах по покосу травы», — говорилось в сообщении горисполкома от 10 июня.
Судя по снимкам, питание для косцов представляет собой бутерброд с тремя кусочками колбасы.
Напомним, утром 10 июня глава Гомельского горисполкома Владимир Привалов сообщил в своем телеграм-канале, что «оперативный штаб в горисполкоме принял важные решения по покосу сорной растительности в Гомеле».
«В ходе совещания принято решение о мобилизации всех имеющихся ресурсов и усилении интенсивности работ», — говорилось в сообщении.