Основатель компании Proton: Для Европы открывается уникальная возможность 13.06.2025, 11:01

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Энди Йен

У ЕС есть преимущество перед США и Китаем.

Церемония открытия уникальной фотовыставки «Сквозь объектив: защита демократии и свободы в киберпространстве» состоялась в здании Европарламента в Брюсселе 11 июня. Выставка, организованная швейцарской компанией Proton, предоставляющей безопасные онлайн-услуги, а также евродепутатом от Литвы Виргиниюсом Синкявичюсом, состояла из четырех частей. Первая была посвящена «Хартии'97» и ее главному редактору Наталье Радиной. Остальные три — Proton VPN Observatory (исследовательская программа компании Proton, направленная на защиту свободы слова в киберпространстве — прим.), «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и активисту из Гонконга, основателю партии Hong Kong Indigenous Рэй Вону.

Основатель компании Proton Энди Йен рассказал о двух ключевых причинах, почему важна эта выставка:

— Во-первых, потому что необходимо помнить. Недавно мы отметили годовщину трагедии на площади Тяньаньмэнь в Китае, где были убиты около 10 тысяч студентов. Это событие сегодня практически стерто из коллективной памяти более миллиарда человек. Оно вытеснено, забыто, как будто его никогда не было. Именно поэтому так важно создавать пространство, где активисты могут делиться своими историями, говорить о своей борьбе. И особенно значимо, что это происходит в стенах Европейского парламента. Такие события напоминают нам, почему мы не можем позволить себе забывать. Потому что тирания побеждает тогда, когда память молчит. Вторая причина, по которой это мероприятие столь значимо, заключается в том, что сегодня мы живем на пересечении технологий и ценностей. И это уже не только вопрос идеалов или политических взглядов — это также вопрос экономики, возможностей, стратегического выбора.

Энди Йен назвал главное преимущество Европы в XXI веке:

— Это не способность быстрее масштабироваться, как у американцев, и не искусство копировать, как у Китая. Истинное конкурентное преимущество Европы — наши ценности. США стали крупнейшим экспортером того, что я называю капитализмом наблюдения. Это система, проникающая в нашу повседневную жизнь, в экономику, в культуру. В ответ на это Европа должна предложить миру нечто иное: приватность, свободу, демократию.

И сейчас перед нами открывается уникальная возможность. Ведь более 5 миллиардов человек — это около 70% населения планеты — живут в условиях несвободы и несправедливости. Мир остро нуждается в альтернативах, и европейские сервисы, основанные на ценностях, начинают вызывать все больше доверия. Журналисты, компании все чаще обращаются к европейским решениям, потому что теряют веру в американские и китайские платформы. Но воспользоваться этой возможностью можно только осознанно. Европа должна помнить, на чем она стоит. А значит — когда в этих залах создаются законы и принимаются решения, мы обязаны помнить о тех, кто сегодня расскажет здесь свои истории. Потому что именно так мы защищаем то, что делает нас Европой. Это не только защита памяти. Это — защита будущего, в том числе экономического, для всего континента. Спасибо всем, кто пришел сегодня. Для меня большая честь находиться здесь вместе с теми, кто отстаивает свободу — словом, действием, правдой.

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