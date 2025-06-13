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«В Беларуси национальная еда стала деликатесом»

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  • 13.06.2025, 11:10
  • 1,828
«В Беларуси национальная еда стала деликатесом»
иллюстративное фото

Белоруску поразила картошка фри в Барановичах.

Белоруска Наталья Прошунина показала в TikTok цену картофеля фри в барановичском магазине — он стоит 22 рубля. Видео набрало несколько десятков тысяч просмотров, пишет «Зеркало».

«Это Беларусь, детка. Хотите увидеть, почем у нас картошка фри? Смотрите — 22 рубля картофель фри. Я х**ю», — говорит за кадром женщина.

Больше всего лайков в основном получили комментарии, где пользователи тоже выражают удивление ценой:

Комментарии приведены с необходимыми исправлениями ошибок, без утраты смысла.

• «В Беларуси национальная еда стала деликатесом».

• «Того поколения, что за копейки на рынках продавало, уже нет. Привыкли кушать дешево — дачи не выгодно, все в квартирах — вот пожинаем».

• «Цены на овощи и фрукты жесть».

• «Не только на овощи и фрукты. В Беларуси на все цены ого-го».

• «Это развитие 30 лет».

• «Наверное, очень хрустящая».

Отметим, что по примерно такой же цене (21,39 рубля) готовую картошку фри можно купить и в доставке сети Green.

В целом же такая цена на развес намного меньше той, что выходит, если покупать порции картошки фри в заведениях — например, в Mak.by кило обойдется примерно в 36,1 рубля, а в столичном кафе «ШалычОК» — уже в 40 рублей.

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