«В Беларуси национальная еда стала деликатесом»2
- 13.06.2025, 11:10
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Белоруску поразила картошка фри в Барановичах.
Белоруска Наталья Прошунина показала в TikTok цену картофеля фри в барановичском магазине — он стоит 22 рубля. Видео набрало несколько десятков тысяч просмотров, пишет «Зеркало».
«Это Беларусь, детка. Хотите увидеть, почем у нас картошка фри? Смотрите — 22 рубля картофель фри. Я х**ю», — говорит за кадром женщина.
Больше всего лайков в основном получили комментарии, где пользователи тоже выражают удивление ценой:
Комментарии приведены с необходимыми исправлениями ошибок, без утраты смысла.
• «В Беларуси национальная еда стала деликатесом».
• «Того поколения, что за копейки на рынках продавало, уже нет. Привыкли кушать дешево — дачи не выгодно, все в квартирах — вот пожинаем».
• «Цены на овощи и фрукты жесть».
• «Не только на овощи и фрукты. В Беларуси на все цены ого-го».
• «Это развитие 30 лет».
• «Наверное, очень хрустящая».
Отметим, что по примерно такой же цене (21,39 рубля) готовую картошку фри можно купить и в доставке сети Green.
В целом же такая цена на развес намного меньше той, что выходит, если покупать порции картошки фри в заведениях — например, в Mak.by кило обойдется примерно в 36,1 рубля, а в столичном кафе «ШалычОК» — уже в 40 рублей.