В Беларуси ограничили продажу алкоголя
- 13.06.2025, 11:26
Это связано с выпускными вечерами.
В пятницу, 13 июня, в стране введены ограничения на продажу алкоголя. Это связано с выпускными вечерами.
Ограничения по продаже алкоголя в каждом районе устанавливают местные власти.
К примеру, многие районы установили такую меру до конца дня пятницы, 13 июня. Другие же вели ограничения с 8:00 13 июня до 8:00 14 июня. А в некоторых районах алкоголь не будут продавать лишь во второй половине дня пятницы.
Традиционно на время проведения школьных мероприятий по всей стране запрещают продавать алкоголь в розницу. Исключение — в заведениях общественного питания, которые продают напитки на розлив. Алкоголь также будет доступен для свадебных торжеств, юбилеев или ритуальных церемоний.
Аналогичные меры действовали 24 мая — в день проведения последних звонков в школах.