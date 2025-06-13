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В Беларуси ограничили продажу алкоголя

  • 13.06.2025, 11:26
В Беларуси ограничили продажу алкоголя

Это связано с выпускными вечерами.

В пятницу, 13 июня, в стране введены ограничения на продажу алкоголя. Это связано с выпускными вечерами.

Ограничения по продаже алкоголя в каждом районе устанавливают местные власти.

К примеру, многие районы установили такую меру до конца дня пятницы, 13 июня. Другие же вели ограничения с 8:00 13 июня до 8:00 14 июня. А в некоторых районах алкоголь не будут продавать лишь во второй половине дня пятницы.

Традиционно на время проведения школьных мероприятий по всей стране запрещают продавать алкоголь в розницу. Исключение — в заведениях общественного питания, которые продают напитки на розлив. Алкоголь также будет доступен для свадебных торжеств, юбилеев или ритуальных церемоний.

Аналогичные меры действовали 24 мая — в день проведения последних звонков в школах.

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