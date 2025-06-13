Великобритания первой в мире начнет применять терапию «Троянский конь» для лечения рака крови 1 13.06.2025, 11:48

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Пол Сильвестер

Фото: BBC

Новый метод в три раза эффективнее традиционной химиотерапии.

Впервые в мире в Англии пациенты Национальной службы здравоохранения (NHS) получат доступ к уникальной терапии «троянский конь». Она основана на доставке токсичных веществ внутрь раковых клеток. Новое лечение – препарат белантамаб мафодотин – почти в три раза эффективнее текущих методов терапии при лечении миеломы, разновидности рака крови, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Особенность терапии заключается в том, что препарат связывается с антителом, которое находит и проникает внутрь злокачественных плазматических клеток. Внутри клеток высвобождается «токсичный груз», уничтожающий рак. Такой подход позволяет снизить побочные эффекты, часто сопровождающие традиционную химиотерапию.

Пациент из Шеффилда, 60-летний Пол Сильвестер, прошел лечение в рамках программы раннего доступа. После трансплантации костного мозга он столкнулся с рецидивом, но спустя несколько недель после начала новой терапии болезнь отступила. По его словам, лечение стало «переломным моментом» в жизни и позволило вернуться к активной социальной жизни.

Препарат уже одобрен Национальным институтом здоровья и качества медицинской помощи (NICE) как эффективное решение. Ожидается, что ежегодно его смогут получать около 1500 пациентов, которым не помогло традиционное лечение.

Хотя миелома пока остается неизлечимой болезнью, исследователи отмечают, что «умные препараты» вроде белантамаба мафодотина открывают путь к длительным ремиссиям и функциональному излечению. По словам ученых, уже в ближайшие пять лет длительная ремиссия может стать возможной для более чем половины пациентов.

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