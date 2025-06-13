Reuters: Тайвань рассматривает морские дроны как противодействие Китаю 1 13.06.2025, 11:59

1,030

На острове берут пример с Украины.

Тайвань берет пример с Украины и изучает, как можно использовать морские дроны при отражении возможного вторжения Китая.

Об этом сообщает Reuters.

Неподалеку от небольшого рыбацкого порта Уши одна из компаний Тайваня тестирует морские дроны, которые в будущем могут стать мощным оружием в арсенале острова.

«Тайвань берет пример с Украины, которая эффективно использовала морские дроны против России в Черном море, и изучает, как можно использовать морские дроны как эффективное и недорогое средство для отражения возможного вторжения Китая», - добавляет Reuters.

Сегодня, под давлением Соединенных Штатов Америки (США) Тайвань работает над трансформацией Вооруженных сил, чтобы они могли вести «асимметричную войну», используя мобильное, меньшее и часто более дешевое оружие.

«Беспилотные лодки сыграли очень важную роль в войне в Украине. Беспилотные дроны, будь то лодки или подводные аппараты, могут эффективно сдерживать Китай, поскольку Тайвань не является атакующей стороной, мы являемся защищающейся стороной», - заявил депутат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Чэнь Куан-тин.

Исследовательское и разработочное подразделение Министерства обороны Тайваня назвало план создания морских дронов «быстрым и внезапным», впрочем пока он имеет скромный бюджет в размере около 26,77 млн долларов.

В то же время глава Министерства обороны Тайваня Веллингтон Ку заявил, что морские дроны будут включены в дополнительный пакет расходов, которые обнародуют позже.

Уже на следующей неделе состоится выставка, в которой более десятка тайваньских и зарубежных компаний продемонстрируют беспилотные надводные аппараты, которые могут быть добавлены в арсенал Тайваня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com