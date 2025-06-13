Сотни минских компаний не платили взносы в фонд Лукашенко 8 13.06.2025, 11:59

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Разбираться будет Минкульт.

Более 200 столичных организаций занимались бизнесом в памятниках архитектуры и не отчисляли процент прибыли в фонд Александра Лукашенко по поддержке культуры и искусства. Генеральная прокуратура потребовала устранить нарушения в сфере охраны историко-культурного наследия при уплате обязательных платежей, пишет «Зеркало».

В Беларуси существует Фонд Лукашенко по поддержке культуры и искусства. В него нужно ежегодно отчислять процент от прибыли (при ее наличии), если физлицо, юрлицо, ИП ведет «предпринимательскую деятельность, которая оказывает непосредственное воздействие на памятники архитектуры и зоны их охраны».

Проверка Генпрокуратуры показала, что с данными отчислениями есть системные нарушения, которые «стали возможны из-за ненадлежащего контроля со стороны Министерства культуры и местных исполкомов».

«Установлено более 200 организаций в Минске, которые осуществляли предпринимательскую деятельность в памятниках архитектуры и при наличии прибыли в нарушение законодательства не производили обязательные отчисления в фонд», — сообщили в Генпрокуратуре.

Отдельные современные объекты, возведенные в зонах охраны зданий и на территории исторической части Минска, вовсе не были охвачены системой обязательных платежей.

Всего в Минске заключено около 650 договоров аренды помещений с субъектами хозяйствования, находящимися в памятниках архитектуры.

Ряд организаций занизил размер выплат либо вовсе при наличии прибыли по итогам 2024 года проинформировал о ее отсутствии, отмечают в Генпрокуратуре. Кроме того, обнаружены «недостатки и правового регулирования, которые позволяли уклоняться от уплаты обязательных платежей».

«В частности, субъекты хозяйствования, применяющие упрощенную систему налогообложения, не отражали прибыль в декларациях, в связи с чем не представилось возможным определить размер таких отчислений», — рассказали в Генпрокуратуре.

В итоге заместитель генпрокурора внес министру культуры представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения. Рассмотрение акта надзора взято на контроль.

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