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Фондовые рынки мира отреагировали на удар Израиля по Ирану

  • 13.06.2025, 12:07
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Фондовые рынки мира отреагировали на удар Израиля по Ирану

Инвесторы бросились искать «тихие гавани».

В пятницу фондовые рынки Азии обвалились, а фьючерсы на Уолл-стрит пошли вниз после того, как Израиль нанес военный удар по Ирану. Инвесторы бросились искать «тихие гавани», покупали золото и швейцарский франк.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Эскалация на Ближнем Востоке - одном из ключевых нефтедобывающих регионов - добавила новой неуверенности на фоне уже напряженной ситуации в глобальной экономике, которую усугубляет агрессивная и нестабильная торговая политика президента США Дональда Трампа.

Золото подорожало на 1,5%, до $3 434 за унцию, приблизившись к рекордной отметке $3 500,05, установленной в апреле.

Фьючерсы на американский индекс S&P 500 упали на 1,7%, на Nasdaq - на 1,8%, панъевропейский STOXX 50 - на 1,6%. Японский Nikkei снизился на 1,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Израиль объявил чрезвычайное положение, ожидая ракетно-дронного ответа со стороны Ирана. Ранее он заявил о «превентивном ударе» в рамках борьбы против иранской ядерной программы.

Иранские государственные медиа подтвердили, что в результате удара погиб командующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами. По словам израильского оборонного чиновника, среди погибших, вероятно, также начальник генштаба Ирана и несколько ведущих ядерных ученых.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал действия Израиля «односторонними» и заявил, что Вашингтон не имеет к этому отношения.

На фоне поиска безопасных активов выросли цены на государственные облигации США - доходность 10-летних бумаг упала до минимума за месяц - 4,31%.

Швейцарский франк подорожал на 0,4% - до 0,8072 за доллар США, японская иена - на 0,3% до 143,12. Сам доллар также выступил как «тихая гавань» - его индекс вырос на 0,5% до 98,131.

Евро снизился на 0,4% до $1,1538, частично отыграв рост на 0,9% накануне - до максимума с октября 2021 года. Британский фунт опустился на 0,5% - до $1,3554, после того, как ранее в тот же день достиг самой высокой отметки с февраля 2022-го - $1,3613.

«Пока ждем дальнейших новостей и потенциального ответа Ирана, вероятно, увидим дальнейшее ухудшение настроений на рынке, ведь трейдеры закрывают рискованные позиции в преддверии выходных», - отметил аналитик компании IG Тони Сайкамор.

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