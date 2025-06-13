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СМИ: Израиль для атаки на Иран использовал тактику украинской «Паутины»

  • 13.06.2025, 12:19
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СМИ: Израиль для атаки на Иран использовал тактику украинской «Паутины»

Дроны были активированы ночью и нанесли удары по пусковым установкам ракет.

Израиль в течение многих лет готовился к операции против ядерной и ракетной программ Ирана. При этом Израиль для атаки на Иран использовал тактику украинской операции «Паутина». Подготовка включала создание базы дронов внутри Ирана и переброску высокоточных вооружений и бойцов спецназа в страну.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Как сообщил изданию представитель сил безопасности Израиля, операция строилась на тесном совместном планировании между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Моссадом.

По словам представителя, агенты Моссада создали базу дронов на территории Ирана, недалеко от Тегерана. Эти дроны были активированы ночью и нанесли удары по пусковым установкам ракет «земля-земля», направленным на Израиль.

Кроме того, в Иран были тайно ввезены транспортные средства с системами вооружения.

Эти системы вывели из строя иранские средства ПВО, обеспечив израильским самолетам превосходство в воздухе и свободу действий над территорией Ирана.

Третьим скрытым элементом операции стало размещение коммандос Моссада с высокоточными ракетами рядом с зенитными установками в центральной части Ирана.

Операции опирались на «новаторское мышление, смелое планирование и ювелирное применение передовых технологий, спецподразделений и агентов, действующих в самом сердце Ирана и полностью ускользающих от внимания местных спецслужб», заявил представитель.

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