«И это только начало»3
- 13.06.2025, 12:20
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Белоруска рассказала, во сколько ей обошлось платное лечение челюсти в Минске.
Белоруска рассказала в Threads, что у нее разболелась челюсть и пришлось идти за помощью к медикам. Расходы на диагностику и лечение уже достигли 640 долларов, и «это только начало», пишет «Зеркало».
По словам девушки, у нее разболелся височно-нижнечелюстный сустав (ВНЧС) и она обратилась в несколько частных минских центров.
Авторка пояснила, что ей диагностировали артроз и артрит 3-й степени. Вот сколько уже составили расходы:
• первичные приемы у четырех специалистов — 277 рублей;
• компьютерная томография (КТ) ВНЧС — 36 рублей;
• магнитно-резонансная томография (МРТ) ВНЧС — 315 рублей;
• общие и специфические анализы (в том числе на ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева и др.) — 389 рублей;
• вторичный прием с уколом гиалуроновой кислоты в сустав — 470 рублей;
• мази, таблетки, пищевые добавки — 410 рублей.
Итого — 1897 рублей, или 640 долларов.
«И это только начало, в госполиклинике сразу сказали, что ревматолога/гнатолога нет, благо я туда и не хожу», — добавила авторка поста.
Качество услуг в медцентрах она оценила как отличное, на 9 из 10, и задалась вопросом, сколько они стоили бы в Европе и США.
В комментариях делились собственном опытом лечения, в том числе в государственной медицине:
• «К гнатологу сходить — и вообще песня, а не цены: 2000 рублей — аксиография, 800 — подбор капы, 1500 — сама капа, и 20 000 — на брекеты за все лечение ВНЧС».
• «Мне в поликлинике сказали погреть — и все пройдет».
• «Ага, а мне сказали, что „продуло“, и вообще я жалуюсь излишне в 22. Вот к 40 приходи — тогда, может быть, поверим».
• «У меня визит с уколом гиалуронки, пункцией и повязкой обошелся в 691 рубль (230 долларов). Врач отличный, все супер!»