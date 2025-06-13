«И это только начало» 3 13.06.2025, 12:20

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Белоруска рассказала, во сколько ей обошлось платное лечение челюсти в Минске.

Белоруска рассказала в Threads, что у нее разболелась челюсть и пришлось идти за помощью к медикам. Расходы на диагностику и лечение уже достигли 640 долларов, и «это только начало», пишет «Зеркало».

По словам девушки, у нее разболелся височно-нижнечелюстный сустав (ВНЧС) и она обратилась в несколько частных минских центров.

Авторка пояснила, что ей диагностировали артроз и артрит 3-й степени. Вот сколько уже составили расходы:

• первичные приемы у четырех специалистов — 277 рублей;

• компьютерная томография (КТ) ВНЧС — 36 рублей;

• магнитно-резонансная томография (МРТ) ВНЧС — 315 рублей;

• общие и специфические анализы (в том числе на ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева и др.) — 389 рублей;

• вторичный прием с уколом гиалуроновой кислоты в сустав — 470 рублей;

• мази, таблетки, пищевые добавки — 410 рублей.

Итого — 1897 рублей, или 640 долларов.

«И это только начало, в госполиклинике сразу сказали, что ревматолога/гнатолога нет, благо я туда и не хожу», — добавила авторка поста.

Качество услуг в медцентрах она оценила как отличное, на 9 из 10, и задалась вопросом, сколько они стоили бы в Европе и США.

В комментариях делились собственном опытом лечения, в том числе в государственной медицине:

• «К гнатологу сходить — и вообще песня, а не цены: 2000 рублей — аксиография, 800 — подбор капы, 1500 — сама капа, и 20 000 — на брекеты за все лечение ВНЧС».

• «Мне в поликлинике сказали погреть — и все пройдет».

• «Ага, а мне сказали, что „продуло“, и вообще я жалуюсь излишне в 22. Вот к 40 приходи — тогда, может быть, поверим».

• «У меня визит с уколом гиалуронки, пункцией и повязкой обошелся в 691 рубль (230 долларов). Врач отличный, все супер!»

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