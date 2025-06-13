ЦАХАЛ: В Иране уничтожены баллистические ракеты, нацеленные на Израиль
- 13.06.2025, 12:42
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Уникальную операцию показали на видео.
Израильские ВВС уничтожили баллистические ракеты, нацеленные на Государство Израиль, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Ранее израильские СМИ, в частности сайт Ynet, сообщали, что в рамках операции «Народ как лев» в Иране израильская армия действует совместно с разведывательным управлением «Мосад».
В частности, задолго до нанесения авиаударов около Тегерана были размещены ударные беспилотники, которые во время первой волны атаки ночью были выпущены по ракетным пусковым установкам иранской армии на базе в Эсфеджабаде.
Именно эти установки представляли основную угрозу для Израиля, так как могли немедленно отреагировать на израильскую атаку.
ЦАХАЛ также сообщает, что на западе Ирана уничтожены десятки радаров и пусковых установок ракет класса «земля-воздух».