ЦАХАЛ: В Иране уничтожены баллистические ракеты, нацеленные на Израиль 13.06.2025, 12:42

1,418

Уникальную операцию показали на видео.

Израильские ВВС уничтожили баллистические ракеты, нацеленные на Государство Израиль, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Ранее израильские СМИ, в частности сайт Ynet, сообщали, что в рамках операции «Народ как лев» в Иране израильская армия действует совместно с разведывательным управлением «Мосад».

В частности, задолго до нанесения авиаударов около Тегерана были размещены ударные беспилотники, которые во время первой волны атаки ночью были выпущены по ракетным пусковым установкам иранской армии на базе в Эсфеджабаде.

Именно эти установки представляли основную угрозу для Израиля, так как могли немедленно отреагировать на израильскую атаку.

ЦАХАЛ также сообщает, что на западе Ирана уничтожены десятки радаров и пусковых установок ракет класса «земля-воздух».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com