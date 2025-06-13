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ЦАХАЛ: В Иране уничтожены баллистические ракеты, нацеленные на Израиль

  • 13.06.2025, 12:42
  • 1,418
ЦАХАЛ: В Иране уничтожены баллистические ракеты, нацеленные на Израиль

Уникальную операцию показали на видео.

Израильские ВВС уничтожили баллистические ракеты, нацеленные на Государство Израиль, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Ранее израильские СМИ, в частности сайт Ynet, сообщали, что в рамках операции «Народ как лев» в Иране израильская армия действует совместно с разведывательным управлением «Мосад».

В частности, задолго до нанесения авиаударов около Тегерана были размещены ударные беспилотники, которые во время первой волны атаки ночью были выпущены по ракетным пусковым установкам иранской армии на базе в Эсфеджабаде.

Именно эти установки представляли основную угрозу для Израиля, так как могли немедленно отреагировать на израильскую атаку.

ЦАХАЛ также сообщает, что на западе Ирана уничтожены десятки радаров и пусковых установок ракет класса «земля-воздух».

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