Представлены новые Tesla Model S и Model X 13.06.2025, 12:47

Как изменились электрокары.

Электромобили Tesla Model S и Model X снова обновили. Авто изменились снаружи и внутри, а их запас хода вырос.

Электрокар Tesla Model S выпускается с 2013 года, а Model X — с 2015. Впрочем, вместо того, чтобы представить новое поколение, их снова модернизировали. Об авто рассказали на официальном сайте Tesla.

Новые Tesla Model S и Model X узнаются по иному переднему бамперу, измененным фарам и фонарям. Кроме того, электромобили получили новые колесные диски, а палитру их цветов расширили.

В салоне Tesla Model X и Model S улучшили отделку и усилили шумоизоляцию. Кроме того, установили улучшенную подсветку салона с большим количеством цветов.

Силовые установки электрокаров остались без изменений. Новые Tesla Model S и Model X предлагаются в стандартной 670-сильной версии и заряженном 1020-сильном варианте Plaid. Доработанная подвеска призвана сделать езду более комфортной.

Электромобили Tesla сохранили батарею емкостью 100 кВт∙ч, однако благодаря улучшенной аэродинамике их запас хода несколько вырос: он составляет 592-660 км у Tesla Model S и 539-566 км — Model X.

Примечательно, что электрокары стали дороже. Цена Tesla Model S составляет от 84 990 до 99 990 долларов, а Model X — от $89 990 и $104 990.

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