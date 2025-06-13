ЕС предоставил Украине 1 млрд евро за счет российских активов 13.06.2025, 12:50

Это уже пятый транш макрофинансовой помощи.

Украине выделили 1 млрд евро за счет активов РФ

Украина получила от Евросоюза 1 млрд евро за счет активов РФ.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

«Это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA. Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета.

Всего по инициативе ERA Украина получила от Европейского Союза уже 7 млрд евро. Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов РФ», - говорится в сообщении.

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